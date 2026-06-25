Andican 2026 Türk Dünyası Kültür Başkenti Açılışı Görkemle Yapıldı - Son Dakika
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Andican 2026 Türk Dünyası Kültür Başkenti Açılışı Görkemle Yapıldı

Andican 2026 Türk Dünyası Kültür Başkenti Açılışı Görkemle Yapıldı
25.06.2026 10:10  Güncelleme: 10:23
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Özbekistan'ın Andican şehri, TÜRKSOY tarafından 2026 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edildi. Görkemli açılış törenine binlerce kişi katıldı; Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in mesajı okundu, 20 bin kişilik Andican Polkası Guinness rekoru kırdı.

Özbekistan'ın Andican şehrinin, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından 2026 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilmesi dolayısıyla görkemli bir açılış töreni düzenlendi.

Özbekistan, kadim şehirlerinden Andican renkli görüntülere sahne oldu. Andican'ın Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından 2026 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilmesi dolayısıyla görkemli bir açılış töreni düzenlendi. Açılış etkinlikleri, Andican'ın sembol mekanlarından Babür şehrinde Türk Dünyası Kültür Başkenti yılı kapsamında inşa edilen modern amfi tiyatroda gerçekleştirildi. TÜRKSOY üyesi ülkelerden üst düzey temsilcilerin katılımıyla; Özbekistan Cumhuriyeti Andican Valisi Shukhratbek Abdurakhmonov ve Özbekistan Cumhuriyeti Kültür Bakanı Ozodbek Nazarbekov'un ev sahipliğinde düzenlenen törene yaklaşık bin davetli katıldı.

Törenin açılışında, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in tebrik mesajı Kültür Bakanı Ozodbek Nazarbekov tarafından katılımcılarla paylaşıldı. Etkinliğin açış konuşmasını ise TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev yaptı.

Törende, TÜRKSOY üyesi ülkelerini; Azerbaycan Kültür Bakanı Adil Kerimli, Kazakistan Cumhuriyeti Kültür ve Enformasyon Bakan Yardımcısı Aibek Sydykov, Kırgızistan Kültür, Bilgi ve Gençlik Politikaları Bakan Yardımcısı Salkyn Sarnogoeva ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam temsil etti. Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Aktoty Raimkulova ile TÜRKSOY eski Genel Sekreteri Düsen Kaseinov da törenin konukları arasında yer aldı. Törene ayrıca 2027 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Türkiye'nin Kayseri şehrini temsilen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da katıldı.

Dans topluluklarının renkli gösterileri programa ayrı bir coşku kattı

Türk dünyasının farklı ülkelerinden gelen 300'ü aşkın sanatçının sahne aldığı program, ortak performanslarla izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Konserde Türk dünyasının ortak kültürel mirasını yansıtan zengin sahne gösterileri sunuldu.

Programda, Zahiriddin Muhammed Babür ve Ali Şir Nevai gibi Türk-İslam medeniyetinin önemli şahsiyetlerine adanan tiyatrolaştırılmış kompozisyonlar, makam icraları, halk şarkıları ve koreografik gösteriler yer aldı. Özbekistan'ın yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Türkiye'den sanatçılar sahne alırken; "Lazgi", "Bahor", "Tumor", "Shodlik" ve diğer dans topluluklarının renkli gösterileri programa ayrı bir coşku kattı. Türk devletlerinden gelen sanatçıların ortak icraları ise Andican'ın 2026 Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanını kültürel birlik, kardeşlik ve dayanışma ruhuyla taçlandırdı.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'den Andican 2026'ya tebrik mesajı

Törenin en anlamlı bölümlerinden biri, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in açılış dolayısıyla gönderdiği tebrik mesajı oldu. Özbekistan Cumhuriyeti Kültür Bakanı Sayın Ozodbek Nazarbekov tarafından okunan mesajda Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Andican'ın 2026 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev mesajında, Büyük İpek Yolu'nun kavşak noktasında yer alan kadim Andican'ın bu unvana layık görülmesini, Özbekistan'ın zengin tarihi, kültürel ve manevi mirasına verilen uluslararası değerin önemli bir göstergesi olarak nitelendirdi. Mirziyoyev, Andican'ın yalnızca Özbekistan için değil, bütün Türk dünyası için özel bir anlam taşıdığını belirterek, şehrin asırlar boyunca kültür, edebiyat, sanat ve zanaatkarlığın önemli merkezlerinden biri olduğunu vurguladı. Bu mübarek topraklardan büyük devlet adamları, komutanlar, alimler, şairler, yazarlar ve sanatçılar yetiştiğini ifade eden Mirziyoyev, Türk dünyasının bu mirası daima minnetle andığını kaydetti. Mesajında Zahiriddin Muhammed Babür'e özel olarak değinen Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Andican'ın büyük hükümdar, devlet adamı ve şair Babür Mirza'nın yurdu olduğunu hatırlattı. Babür'ün ilmi, edebi ve askeri mirasının Türk-İslam medeniyetinin en kıymetli hazineleri arasında yer aldığını belirten Mirziyoyev, Andican'ın bu tarihi şahsiyetle bütün Türk dünyasının ortak hafızasında müstesna bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Mirziyoyev, TÜRKSOY ile yürütülen yakın iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, mesajında ayrıca büyük şair Abdülhamid Çolpan'ın özgürlük ve bağımsızlık düşüncesini yücelten ölümsüz eserlerine, milli dans sanatının önemli örneklerinden "Andican Polkası"na ve halkın zekasını, nüktedanlığını ve zarafetini yansıtan askiya geleneğine dikkat çekti. Bu değerlerin yalnızca Özbekistan'ın değil, bütün Türk dünyasının ortak kültürel serveti olduğunu vurguladı. TÜRKSOY ile yürütülen yakın iş birliğinden duyduğu memnuniyeti de dile getiren Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Türk halklarının ortak kültürel mirasının korunması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığını belirtti. 100 ciltlik "Türk Edebiyatı Durdonaları" külliyatının yayımlanması, ortak bilimsel toplantılar, kültürel etkinlikler ve bu yıl İslam Medeniyeti Merkezi bünyesinde TÜRKSOY Ofisinin açılmasını, bu iş birliğinin somut örnekleri arasında gösterdi.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Andican 2026 kapsamında yıl boyunca Özbekistan'da ve kardeş ülkelerde düzenlenecek festival, bilimsel toplantı, sanat gecesi, konser ve buluşmaların Türk dünyası halkları arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarını daha da güçlendireceğini belirtti. Mirziyoyev, programın genç nesiller için yeni ufuklar açacağına ve ortak kültürel mirasın uluslararası düzeyde daha geniş kitlelere tanıtılmasına önemli katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.

Mesajının sonunda Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, törene katılan konuklara sağlık, başarı ve esenlik dileklerini ileterek, "Özbekistan'ın incisi, Altın Vadi'nin mücevheri olan güzel ve bereketli Andican şehrine hoş geldiniz" ifadeleriyle katılımcıları selamladı.

"Andican, Türk dünyasının ortak hafızasında özel bir yere sahiptir"

Törende konuşan TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Andican'ın Türk medeniyeti tarihindeki seçkin konumuna dikkat çekerek, "Babur gibi büyük bir hükümdar ve şairin yetiştiği bu kadim şehir, Türk dünyasının ortak kültürel hafızasında müstesna bir yere sahiptir. Andican'ın Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak seçilmesi, ortak tarihimize, kültürümüze ve kardeşlik bağlarımıza verilen önemin açık bir göstergesidir" dedi. Raev ayrıca, TÜRKSOY'un kuruluşundan bu yana Türk halkları arasındaki kültürel iş birliğini güçlendirmeyi, ortak kültürel mirası korumayı ve gelecek nesillere aktarmayı temel görev edindiğini belirterek, Andican 2026 kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklerin bu hedeflere önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Andican Polkası Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Kültür Başkenti açılış etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen en dikkat çekici organizasyonlardan biri de yaklaşık 20 bin kişinin katılımıyla düzenlenen Andican Polkası gösterisi oldu. Özbek kültürünün en önemli sembollerinden biri kabul edilen Andican Polkası'nın toplu halk dansı performansı, Guinness Dünya Rekorları tarafından resmen tescil edildi. Rekor sertifikası, düzenlenen törenle Özbekistan Cumhuriyeti Kültür Bakanı Ozodbek Nazarbekov ile Andican Vilayeti Valisi Shukhratbek Abdurakhmonov'a takdim edildi.

Andican Polkası'nın dünya rekoru kırması, yıl boyunca devam edecek Kültür Başkenti etkinliklerinin büyük çaplı ilk başarılarından biri olarak kayda geçti.

Türk Dünyası Kültür Başkenti Programı

2012 yılından bu yana TÜRKSOY tarafından yürütülen Türk Dünyası Kültür Başkenti Programı, Türk halklarının ortak kültürel mirasını görünür kılmayı, kültür ve sanat alanındaki iş birliğini geliştirmeyi, şehirler arasında kültürel etkileşimi artırmayı ve ortak değerleri gelecek nesillere aktarmayı amaçlamaktadır. Program kapsamında seçilen şehirlerde bir yıl boyunca konserler, festivaller, sergiler, tiyatro gösterileri, bilimsel toplantılar, edebiyat etkinlikleri ve kültürel miras projeleri gerçekleştirilmektedir. Andican, 2026 yılı boyunca düzenlenecek kültürel etkinlikler, festival, sergi, konser ve bilimsel toplantılarla Türk dünyasının kültürel buluşma noktası olacak. - ANDİCAN

Kaynak: İHA

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