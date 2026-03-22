Türk Dünyası Öğrencileri Eskişehir\'de Kahvaltıda Buluştu

Eskişehir'de okuyan Türk dünyası öğrencileri bir araya gelerek kahvaltıda buluştu.

Eskişehir'de üniversitelerde öğrenim gören Türk dünyası öğrencileri Kızılelma Turan Derneği'nde kahvaltıda bir araya gelerek önümüzdeki günlerde Eskişehir ve ilçelerinde yapacakları kültür, sanat ve tarihi faaliyetlerle ilgili görüş alışverişinde bulundular.

Öğrenciler yaptıkları ortak açıklamada, "Birbirimizle burada tanışmaktan ve kaynaşmaktan çok mutlu olduk. Önümüzdeki günlerde Eskişehir'de yapacağımız etkinlikleri planladık ve hayata geçireceğiz" dediler.

Dernek Başkanı Ahmet Hızlan ise, "Eskişehir'de okuyan Türk dünyası öğrencileri arkadaşlarıyla bir araya geldiler ve birbirleriyle tanıştılar. Önümüzdeki günlerde hayata geçireceğimiz projelerimizle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Öğrencilerimizle buluşmamız verimli ve uyumlu geçti" diye konuştu. - ESKİŞEHİR