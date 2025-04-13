Türk-Ermeni İlişkileri Paneli Erzurum'da - Son Dakika
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Türk-Ermeni İlişkileri Paneli Erzurum'da

Türk-Ermeni İlişkileri Paneli Erzurum\'da

Sanasaryan Vakfı davası üzerine düzenlenen panel, tarihi ve hukuki boyutları ele aldı.

13.04.2025 09:38
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Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde, Ankara Üniversitesi ve Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) iş birliğiyle düzenlenen "Sanasaryan Koleji ve Sanasaryan Vakfı Davası: Ermenilerin Erzurum'a Yönelik Talepleri" başlıklı panel, akademik ve toplumsal duyarlılık açısından önemli mesajlar verdi.

Türk-Ermeni ilişkilerinin hukuki, siyasi ve tarihsel boyutlarının ele alındığı panel, akademisyenlerin ve ilgili alana yönelik çalışma yapan STK temsilcileri ile öğrenci ve vatandaşların katılımıyla düzenlendi.

"Akademik dayanışmanın güçlü bir göstergesi"

Açılış konuşmalarını yapmak üzere kürsüye gelen Atatürk Üniversitesi Türk-Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mevlüt Yüksel, bu tür bilimsel etkinliklerin tarihsel gerçekliklerin anlaşılması açısından taşıdığı önemi vurguladı. Konuşmalarının ardından Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kafkas Dilleri ve Kültürleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Birsen Karaca söz aldı. Karaca, Ermeni vakıflarına ilişkin yürütülen davaların yalnızca hukuki boyutta değil, siyasi bir arka plana da sahip olduğunu ifade etti.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Bilimsel alanda mücadeleye devam edeceğiz"

Panelde konuşan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ise Sanasaryan Koleji ve Vakfı üzerinden yürütülen davaların, uluslararası platformlarda Türkiye aleyhine oluşturulmaya çalışılan algı operasyonlarının bir parçası olduğuna dikkat çekti. "Bu gibi davalar yalnızca vakıf ya da mülkiyet hukuku çerçevesinde değil, aynı zamanda Türkiye'nin egemenliğini ilgilendiren çok daha geniş bir perspektifte ele alınmalıdır" diyen Rektör Hacımüftüoğlu, ilerleyen süreçte Atatürk Üniversitesi bünyesinde daha kapsamlı programlar ile bu konuyu ele alacaklarını ve mücadeleye bilimsel arenada devam edeceklerini belirterek akademik dünyanın tarihsel olaylara ışık tutma ve hakikati savunma sorumluluğuna vurgu yaptı.

Panelistler konuyu çok yönlü değerlendirdi

Panelin moderatörlüğünü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Uzmanı, Avrasya İncelemeleri Merkezi Kıdemli Analistlerinden Dr. Teoman Ertuğrul Turun üstlendi. Panelde; Sanasaryan Vakfı üzerinden yürütülen hukuki süreçler, bu süreçlerin tarihsel ve siyasi bağlamı ile Ermenilerin Erzurum özelinde öne sürdüğü talepler kapsamlı biçimde ele alındı. Konuşmalar sırasında, geçmişten bugüne Türk-Ermeni ilişkilerinin geçirdiği dönüşüm, uluslararası hukukun konuya yaklaşımı ve bilimsel belgeler ışığında ortaya konan gerçeklikler tartışmaya açıldı.

Teşekkür belgeleri takdim edildi

Panelin sonunda, değerli sunumlarıyla katkı sunan panelistlere günün anısına teşekkür belgeleri takdim edildi. Panelin düzenlenmesinde gösterdikleri özveri nedeniyle Prof. Dr. Birsen Karaca ve Doç. Dr. Mevlüt Yüksel'e de ayrıca teşekkür belgeleri sunuldu. Takdimleri Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu gerçekleştirdi.

Katılımcıların yoğun ilgisiyle gerçekleşen panel, bilimsel bakış açısıyla tarihe ışık tutarken, aynı zamanda Türkiye'nin uluslararası düzeyde karşı karşıya kaldığı algı politikalarına karşı akademik bir duruşun da ifadesi oldu.

Program, katılımcılara yapılan teşekkürlerle sona erdi. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

Atatürk Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Politika, Avrasya, Türkiye, erzurum, Eğitim, Hukuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Türk-Ermeni İlişkileri Paneli Erzurum'da - Son Dakika

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