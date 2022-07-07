Türk hacı adayları Arafat'ta çadırlarına yerleşti

Haccın en önemli farizası olan Arafat Vakfesini yarın dualarla yerine getirecek olan 37 bin 770 Türk hacı adayı Mekke'den ayrılıp 113 kilometrekarelik ovaya çıkarak çadırlarına yerleşti.

Türk hacı adayları, Suudi Arabistan'ın Mekke kentinden ayrılarak, otobüslerle 23 kilometre uzaklıktaki Arafat Dağı'na ulaştı. Haccın en önemli farizası olan Arafat Vakfesini yarın dualarla yerine getirecek olan 37 bin 770 Türk hacı adayı, 113 kilometrekarelik ovaya çıkarak çadırlarına yerleşti. Yarın Arafat Vakfesinin ardından, akşam güneşin batışından sonra hacı adayları 10 kilometre aşağıya inip Müzdelife Vakfesine duracak. Müzdelife'de 70 adet taş toplayacak olan hacı adaylarından birçoğu şeytan taşlamak için farklı zamanlarda Mina'ya doğru hareket edecek, Müzdelife Vakfesini yaparak şeytan taşlamaya geçecekler.

Malikiler ve Hanefiler güneş doğduktan sonra Şafii ve Hanbeliler ise Müzdelife Vakfesinin hemen ardından şeytanı taşlayıp Mekke-i Mükerreme'ye geçecekler. Burada şükür kurbanlarının kesildiği haberini aldıktan sonra tıraş olup ihramdan çıkacaklar. Ardından ziyaret tavafını ve sa'yını yaparak hacı olma şerefine ulaşacaklar.

(İHA)