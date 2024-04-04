Türk Harb-İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı: Seçim Bitmiştir Geçim Başlamıştır

Yerel

MELTEM KARAKAŞ

Türk Harb-İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Hasan Atak, "Seçim bitmiştir geçim başlamıştır. ancak Türkiye emekçileri ve işçi sınıfı nasıl geçineceğini şu an bilmemektedir. Seçim bitmiştir, bizim derdimiz bitmemiştir" dedi.

Türk Harb-İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Hasan Atak ve beraberindeki sendika yöneticileri Köprübaşı'nda basın açıklaması yaptı. Türkiye'de emekçilerin geçim sıkıntısı yaşadığını söyleyen Atak, şu ifadeleri kullandı:

"Seçim sonuçlarından elbette ki sonuçlar çıkaracaklardır. Kendilerine göre birtakım değerlendirmeler yapacaklardır ancak asıl sonucu Türkiye'de yaşayan emekliler, emekçiler ve özellikle de biz işçiler yapmış bulunmaktayız. Türkiye bir seçim geçirmiştir. Seçim bitmiştir, geçim başlamıştır ancak Türkiye emekçileri ve işçi sınıfı nasıl geçineceğini şu an bilmemektedir. Seçim bitmiştir bizim derdimiz bitmemiştir. Derdimiz yeni başlamıştır. Hala da devam etmektedir. Biz daha önce sizlerin de aracılığıyla sorunlarımızı sürekli olarak arz etmeye çalıştık. Yerelde Eskişehir milletvekillerinden yerel yöneticilerimize merkezi yöneticilerimize kadar derdimizi defalarca dile getirmeye çalıştık. Buradan derdimizi bir kez daha dile getiriyoruz. Bizler Türkiye'de Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı iş yerlerinde çalışan ve ciddi anlamda ülkenin milli bekası dahil olmak üzere ülkenin milli gelirine ekonomik anlamda katkı sunan işçileriz, emekçileriz. Bu emekçiler olarak artık alım gücümüz ciddi anlamda yoksulluk ve açlık sınırının altına düşmüştür ve bizler geçinemez hale gelmiş bulunmaktayız.

"ALIM GÜCÜNÜN ARTIRILMAMASINI BİZLER KABUL ETMEYECEĞİZ"

Seçimden sonra ekonomik sıkıntıların bahane edilerek ekonominin bu noktaya gelmesinde hiçbir rolü olmayan işçilerin hala alım gücünün artırılmamasını bizler kabul etmeyeceğiz. Seçim öncesinde aylardır verdiğimiz mücadeleyi devam ettireceğimizi bir kez daha burada kamuoyuna duyurmak istiyoruz. Türkiye'de çok önemli işlere imza atan mühendisiyle, teknisyenleriyle uluslararası arenada bile sayılı personeller arasında yer alan savunma sanayi işçilerinin alım güçleri düşmüştür ve kendileri hayat pahalılığı karşısında ciddi anlamda kirasını ödeyemez, eğitim gelirlerini karşılayamaz, ailesine maalesef gıda anlamında yeteri kadar gıdayı götüremez hale gelmiştir. Bizler bu nedenle bugüne kadar sürekli olarak sivil toplum örgütlerine, sendikalara yapmış olduğumuz çağrıları da bir kez daha yenilemek istiyoruz.

"ÜCRETLERİMİZ TEKRAR GÖZDEN GEÇİRİLMELİ"

Türkiye çok ciddi problemli bir dönemden geçmektedir. Ancak bu dönemin sorumlusu bizler değiliz. Bizler bu ortamı yaratmadık. Çok acil bir şekilde buna karşı tedbir alınması gerekmektedir. Yerel seçimler bitti denilerek, artık ekonomiye bakacağız denilerek yine yoksulun, yine gelir düşüklüğü olan emekçilerin üzerine vergilerle alım güçleri, maaşları azaltarak gelinecekse bunları kabul etmemiz mümkün değildir. Biz buradan hükümetimize seslenmek istiyoruz. Acil bir şekilde bizlere verilen şu ana kadar ödenen ücretlerin tekrar gözden geçirilmesini ek protokollerin yenilenmesi, insan onuruna yakışır bir ücret seviyesine ailemizle birlikte maaşlarımızın çekilmesi için gerekli çalışmalar bir an önce yapılsın.

"EYLEMSE EYLEM, İŞ BIRAKMAYSA İŞ BIRAKMA"

Sözleşmelerimize bir yılın üzerinde bir süre vardır. Bir yıl üzerinde dayanacak bir takatimiz asla bulunmamaktadır. TÜRK-İŞ'imize, genel merkezimize sesleniyoruz; siyasi konjonktürden kendilerini arındırarak herhangi bir siyasi ortama menfaat sağlayacak bir durum gözetmeden, düşünmeden tamamen sınıfsal bir duruşla, sınıfsal bir yaklaşımla emekçilerin yanında olunarak kendimizi ne şekilde ifade etmek istiyorsak, bunun adına eylemse eylem, üretimden gelen güçse güç, bunun adına iş bırakmaysa iş bırakma her türlü yol denenerek işçilerin getirildiği pozisyonların tekrar gözden geçirilip sınıfsal mücadelenin, sendikal mücadelenin alanda acil bir şekilde verilmesini talep ediyoruz. Ayrıca seçilen belediye başkanları seçimden önce vermiş oldukları her türlü vaatleri lütfen tutsunlar."