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Türk Harb-İş Sendikası Özlük Hakları İçin Basın Açıklaması Yaptı - Son Dakika
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Türk Harb-İş Sendikası Özlük Hakları İçin Basın Açıklaması Yaptı

Türk Harb-İş Sendikası üyeleri, özlük haklarının iyileştirilmesi talebiyle basın açıklaması yaptı. Sendika temsilcisi Murat Tamcahan, iş kollarının önemine vurgu yaparak, üyelerinin ekonomik çıkmazının çözülmesini istedi.

Türk Harb-İş Sendikası Özlük Hakları İçin Basın Açıklaması Yaptı
20.01.2024 - 16:01,  Güncelleme: 16:23
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Türk Harb-İş Sendikası üyeleri özlük haklarında iyileştirme yapılması için Yakutiye kent meydanında basın açıklaması yaptı.

Türk Harb-İş Sendikası Doğu Anadolu Bölge Temsilcisi Murat Tamcahan; faaliyette bulundukları iş kollarının Milli Savunma Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığına bağlı askeri iş yerleri, özel güvenlik görevleri ve yabancı askeri iş yerlerini kapsayan özel bir iş kolu olduğunu belirterek faaliyet alanlarının ciddi manadaki önemine değindi.

İş kollarının ülkemizin bugününü ve yarınlarını ilgilendiren en önemli bir iş kolu olduğundan bahseden Tamcahan, bu iş kolunun vaz geçilmez unsuru olan personellerinin içerisinde bulundukları ekonomik çıkmazın ivedi olarak çözüme kavuşturulması hususunu dile getirdi. Murat Tamcahan konuyla alakalı olarak Harb-İş Sendikası Genel Merkezi olarak, birçok detayın yer aldığı ve konusunda uzmandan oluşan heyetlerin içerisinde bulunduğu çalıştaylar yapıldığını ifade etti.

Konuyla alakalı olarak; Cumhur İttifakının paydaşları Adalet ve Kalkınma Partisinin ve Milliyetçi Hareket Partisinin Genel Başkan Yardımcılarını ziyaret ettiklerini, akabinde Milli Savunma Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları nezdinde, içerisinde bulundukları durum hakkında detaylı bilgi paylaştıklarını anlatan Tamcahan, "Bu durumu defaetle Türk-İş'in başkanlar kurulunda hep dile getirildiğinin ve şimdi de burada Yakutiye Kent Meydanında milletimizin, devletimizin, hükümetimizin ve bu sıkıntıları bire bir yaşayan arkadaşlarımızın çok iyi bildiği ve çözüm bekleyen problemlerimizi bir kez daha burada basının ve sizlerin önünde, yinelemek istiyorum" dedi.

Murat Tamcahan konuşmasında; 26 binden fazla üyelerinin aldıkları ücretlerin günümüz Türkiye koşullarında göz önde bulundurduğumuzda, çok düşük kaldığını ve hatta bu hayat pahalılığı karşısında yaşanılmayacak bir durumu ortaya çıkardığından bahsederek, özlük haklarında iyileştirme yapılmasını talep ettiklerini bildirdi.

Gelişen ve büyüyen ülkemize omuz vererek, ülkemizin savunma sanayisinin yüzde yüz millileşmesi için emek harcayan, ülkemizin savunma sanayisinde dışa bağımlılığını bitirmek için canla başla çalışan üyelerimizin artık geçinemez bir noktaya geldiklerinin bildirildiğini belirten Tamcahan, bu bildirimde arkadaşlarının en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz noktaya geldiğini, sürekli artan ev kiralarının, durmadan zamlanan rafların ve önüne geçilemeyen akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin karşısında ezildiklerini belirtildiğinin de altını çizdi.

İlgili makamlara yapılan bu bildirimlerde; arkadaşlarının ağır yaşam koşullarına karşı koyabilmek açısından mesai bitimlerinde merdiven altı tekstil atölyelerinde terzilik yaptıklarını, çeşitli restoranlarda motokurye olarak çalıştıklarını, düğün salonlarında garson olarak ek iş yaptıklarını belirttiklerini söyleyen Tamcahan, "Bunların yanı sıra askeri iş yerlerimizde çalışan birbirinden kıymetli, yetişmiş ve tecrübe sahibi arkadaşlarının bu yaşanan geçim sıkıntıları karşısında istifa edip özel şirketlere geçtiklerini veya gönülsüz bir şekilde emekliliğe ayrıldıklarını ve bu durumun askeri fabrika ve tersanelerimizin geleceğini tehlikeye atacağını, iş göremez hale geleceğini bilhassa belirttik" dedi.

Yurt dışından bilinçli olarak teklifler geliyor

Murat Tamcahan, bu süreçler işlenirken, EYT nin yasalaşması sonucunda 2023 yılında 2 bin 705 arkadaşlarının emekliye ayrıldığını, 2024 yılının başında da 2 bine yakın arkadaşlarının emekliliğe ayrılacaklarını, anlattıklarının altını çizerek "Bu ülkenin uçağını uçuran, tankını yürüten, gemilerini ve denizaltılarını yüzdüren, fırtına obüslerini üreten, stratejik iş yerlerimizin güvenliğini sağlayan ve en önemlisi de "bir gece ansızın gelebiliriz" cümlesini kurmamıza vesile olan arkadaşlarımızın, yaptıkları aynı işin karşılığının özel sektör ve vakıflarda çalışan personellerin karşısında, çok daha az olduğunu ve bu yüzden iş yerlerinden ayrılmaların yaşandığını, tüm bildirimlerimizde yer verip anlattık" dedi.

Tamcahan; işin daha sıkıntılı bir boyutunun göz ardı edildiğini belirterek, daha önceden ifade edilen kalifiye elemanlarına yurt dışından yüksek fiyatlarla tekliflerin gelmeye başlanıldığını bildirdiklerini de belirtti. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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