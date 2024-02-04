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Türk Hava Kuvvetleri, NATO görevini devretti - Son Dakika
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Türk Hava Kuvvetleri, NATO görevini devretti

Türk Hava Kuvvetleri, NATO görevini devretti

Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı 152'nci Filo Komutanlığı, NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevini 113'üncü Filo Komutanlığı'na devretti. 113'üncü Filo Komutanlığı, Romanya'ya intikal ederek görevine başladı.

04.02.2024 14:02
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NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi çerçevesinde Romanya'da bulunan Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı 152'nci Filo Komutanlığı, görevini 113'üncü Filo Komutanlığı'na devretti.

Türk Hava Kuvvetleri'nin NATO hava sahasının korunmasına yönelik katkıları sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi için 4 adet F-16 uçağı ve 74 personel ile Romanya'da bulunan 152'nci Filo Komutanlığımız, 31 Ocak 2024 tarihi itibarı ile görevini 113'üncü Filo Komutanlığı'na devretti" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, "113'üncü Filo Komutanlığımız çevre tanıma uçuşunu gerçekleştirdikten sonra Romanya'nın Muntenia bölgesinde bulanan Fetesti şehrindeki 86'ncı Hava Üssü'ne 4 adet F-16 uçağı ve 80 personel ile intikal etti" denildi.

NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevinin 1 Nisan 2024 tarihinde sona ermesi planlanıyor. - BÜKREŞ

Kaynak: İHA

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