Türk Hava Kuvvetleri, NATO görevini devretti

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NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi çerçevesinde Romanya'da bulunan Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı 152'nci Filo Komutanlığı, görevini 113'üncü Filo Komutanlığı'na devretti.

Türk Hava Kuvvetleri'nin NATO hava sahasının korunmasına yönelik katkıları sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi için 4 adet F-16 uçağı ve 74 personel ile Romanya'da bulunan 152'nci Filo Komutanlığımız, 31 Ocak 2024 tarihi itibarı ile görevini 113'üncü Filo Komutanlığı'na devretti" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, "113'üncü Filo Komutanlığımız çevre tanıma uçuşunu gerçekleştirdikten sonra Romanya'nın Muntenia bölgesinde bulanan Fetesti şehrindeki 86'ncı Hava Üssü'ne 4 adet F-16 uçağı ve 80 personel ile intikal etti" denildi.

NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevinin 1 Nisan 2024 tarihinde sona ermesi planlanıyor. - BÜKREŞ