Türk İş Adamları Kilimanjaro\'da Filistin\'e Destek İçin Tırmandı

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3 Türk iş adamı Filistin'de İsrail'in yaptığı zulme ve soykırıma dikkat çekmek için Afrika'nın en yüksek dağı olan Kilimanjaro'nun zirve noktası olan Uhuru tepesine tırmanarak Türk ve Filistin bayrağı açtılar.

Türk iş adamları Ömer Lütfi Soylu, Osman Nuri Önügören, Fatih Akaydın, Filistin'de İsrail'in yaptığı zulme ve soykırıma dikkat çekmek için Afrika'nın en yüksek dağı olan 5 bin 895 metre yükseklikteki Kilimanjaro'nun zirve noktasına tırmandı. Zirve yürüyüşü esnasında çok zorlandıklarını ekipten birinin zirveye çıkamadan geri döndüğünü belirten Soylu, büyük gün olan zirve gününden önce ana kampa kadar 43 kilometre sürekli tırmanış olan bir yolda yürüdüklerini, soğuk ve rüzgarla mücadele ederek 4 gün sonunda ana kampa ulaştıklarını belirtti. Ana kampta sadece 4 saat dinlenip zaman zaman yüzde 80 eğime ulaşan rota üzerinden 12 kilometre bir tırmanış ile zirveye ulaştıklarını söyleyen Soylu, zirve gününde süper ay olmasından da kaynaklı çok soğuk ve rüzgarlı bir gecede tırmanmalarına rağmen zirveye çıktıklarını ve Filistin halkına desteklerini ifade edebildikleri için tüm yaşadıkları zorluklara değdiğini ifade etti. - İSTANBUL