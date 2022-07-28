Başkan Aydın; 70 yıldır sosyal adaleti savunuyoruz - Son Dakika
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Başkan Aydın; 70 yıldır sosyal adaleti savunuyoruz

28.07.2022 16:21
Başkan Aydın; 70 yıldır sosyal adaleti savunuyoruz

Türk-İş Aydın İl Temsilcisi Mustafa Aydın, sendikanın kuruluşunun 70. Yılı dolayısıyla yaptığı basın açıklamasında "Türkiye İşçi Sendikalar Konfederasyonu (Türk-İş) olarak 70 yıldır sosyal adaleti savunuyoruz" dedi.

Türk-İş Aydın İl Temsilcisi Mustafa Aydın, sendikanın kuruluşunun 70. Yılı dolayısıyla yaptığı basın açıklamasında "Türkiye İşçi Sendikalar Konfederasyonu (Türk-İş) olarak 70 yıldır sosyal adaleti savunuyoruz" dedi.

Türkiye'nin en eski ve en büyük emek örgütü Türk-İş'in Pazar günü 70. Yaşını dolduracağını belirten İl Temsilcisi Mustafa Aydın, "Türk-İş, 31 Temmuz 1952'de kurulduğu günden bugüne ülkemiz emekçilerine umut; adeta onlara kara deryalarda yol gösteren bir fener oldu. Bu süreçte Türk-İş'in tarihi Türkiye emek mücadelesinin, Türkiye işçi sınıfını mücadelesinin tarihi haline geldi. Yurdumuzun tüm çalışanları, emeklileri; yaşamını alın teri dökerek kazananları, hakları söz konusu olunca yüzünü Türk-İş'e döner. İşçisi, köylüsü, esnafı 'Türk-İş ne diyor, Türk iş ne yapıyor' diye sorar. Ülkemizde, işçi hak ve özgürlükleri adına elde edilen her kazanımında Türk-jş başrolü oynar. Türk-İş yeri gelir masada, yeri gelir alanlarda mücadele verir" diyerek sendikanın 70 yıldır çizgisini bozmadan sosyal adaleti savunduğunu belirtti.

Başkan Mustafa Aydın'ın açıklamasına Belediye İş Sendikası Aydın Şube Başkanı Hidayet Yaman başta olmak üzere diğer sendikaların temsilcileri Yılgör Palaş, Birol Davaş, Sedat Gencer, İsmail Girişen ve Ercan Donkuş da katılarak destek verdi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Aydın; 70 yıldır sosyal adaleti savunuyoruz - Son Dakika

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