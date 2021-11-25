Türk Kadınlar Birliği, Başkan Çerçioğlu ile buluştu - Son Dakika

Türk Kadınlar Birliği, Başkan Çerçioğlu ile buluştu
25.11.2021 13:31
Türk Kadınlar Birliği Aydın Şube Başkanı Saadet Kavasgil ve yönetim kurulu üyeleri "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" sebebiyle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret etti.
Türk Kadınlar Birliği Aydın Şube Başkanı Saadet Kavasgil ve yönetim kurulu üyeleri "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" sebebiyle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret etti.
Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için yapılabileceklerin konuşulduğu ziyarette Kavasgil Başkan Çerçioğlu'nun özellikle kadınlara yönelik başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti. Kadınların ekonomik özgürlüklerini almaları için istihdam sağlayıcı yeni projeler üretmeye devam edeceklerini ifade eden Başkan Çerçioğlu ise, nazik ziyaretlerinden dolayı Kavasgil ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. - AYDIN
Son Dakika 14:23 Starbucks'dan Türkiye'deki mağazalarını kapatacağı iddiasına yanıt: Kahve keyfinize devam edebilirsiniz 13:44 Genco Erkal, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakim karşısına çıktı 12:15 Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış 11:46 Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü! 11:32 Aile sağlığı merkezine giren satırlı saldırgan terör estirdi, çalışanların kaçış anı kamerada 11:25 AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama 10:39 Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu! 10:14 Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren iş adamı: Katilce bir şekilde üzerime geldi