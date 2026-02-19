Türk Kızılay'dan Gazze'ye Ramazan Yardımı - Son Dakika
Türk Kızılay'dan Gazze'ye Ramazan Yardımı

19.02.2026 15:04
Türk Kızılay, Ramazan'ın ilk günü Mersin Limanı'ndan 3 bin 300 ton yardım malzemesi taşıyan gemiyi uğurladı.

Türk Kızılay, Ramazan ayının ilk gününde Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere insani yardım malzemeleri taşıyan gemiyi Mersin Limanı'ndan uğurladı.

Türk Kızılay, Gazzelileri Ramazan'da da unutmadı. Bölgedeki insani krizin etkilerini hafifletmeyi amaçlayan yardım sevkiyatında gıda, hijyen malzemeleri ve temel ihtiyaç ürünleri yer aldı. Türk Kızılay Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Ramazan ayının dayanışma ve paylaşma ruhuna vurgu yaparak, Gazze'deki sivillerin temel ihtiyaçlarını karşılamak için yardım çalışmalarının aralıksız sürdüklerini ve sürdüreceklerini belirtti. Yılmaz, bölgeye yönelik insani yardım faaliyetlerinin uluslararası kuruluşlarla iş birliği içinde devam edeceğini de ayrıca ifade etti. Mersin Limanı'ndan yola çıkan 21'inci İyilik Gemisi'nin, kısa sürede Gazze'ye ulaşarak dağıtım faaliyetlerine başlanmasının planlandığı bildirildi.

Gazze'de, günlük 60 bin kişilik yemek verilecek

21'inci İyilik Gemisi'nde yaklaşık 175 bin gıda kolisinin yanı sıra 3 bin 300 ton giyim, hijyen, barınma, su gibi temel yaşam malzemelerinin yer aldığı belirtildi. Mersin Limanı'ndan Mısır'ın El-Ariş Limanı'na ulaşacak gemiden yardımların tırlara yüklenerek Mısır Kızılay'ı ile Refah Sınır Kapısı'na yönlendirileceği açıklandı. Kızılay aşevlerinin, Gazze'de bugüne kadar günlük yaklaşık 30 bin kişilik kapasiteyle hizmet verdiği belirtilirken, Ramazan'da bu kapasitenin 60 bin kişilik öğüne çıkarıldığı vurgulandı. Böylece iftar ve sahurda 1 milyon 800 bin kişilik iftarlık desteği sunulacağı da ayrıca ifade edildi.

"Bu gemilerin her biri bir umut"

Gazze'ye doğru yola çıkan 21'inci İyilik Gemisi'nin içinde gıdadan hijyen malzemelerine kadar birçok ürün bulunduğunu belirten Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, "Ramazan'ın ilk günü en büyük yardım gemimizi gönderiyoruz. Bir taraftan mutluyuz diyemeyeceğim, umutluyuz diyeceğim. Çünkü ateşkes hızlı gitmiyor da olsa 3 buçuk aylık kapanmadan sonra akmasa da damlayacak kadar yardımlar Gazze'ye ulaştı. Benim için bu gemilerin her birimi umut aslında. Bu en büyük iyilik gemimiz. 3 bin 300 ton yardım malzemesi taşıyor. Bunların çoğunluğu gıda kolisi. Orada şu anda iki tane aşevimiz var kuzeyde ve orta bölgede. Kuzey ve orta bölgede 30 bin olan yemek kapasitemizi 60 bine bugün itibariyle çıkarttık. Yemeklerimizin miktarını arttırdık, çeşitlendirdik. İçine sahurluk, hurma, su gibi malzemeleri de ekledik ve Ramazan ayı boyunca toplam 1 milyon 800 bin insana iftar ve sahur malzemesi vermeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

"İyilik Gemisi 3 bin 300 tonluk yardım malzemesi taşıyor

İyilik Gemisi'nin hız kesmeden Mısır'a oradan da Gazze'ye ulaşacağını ifade eden Yılmaz, "İyilik gemisi 3 bin 300 tonluk yardım malzemesini taşıyor ama yükümüz sadece yardım malzemesi, sadece gıda kolisi değil. Yükümüz şefkat, yükümüz merhamet. Çünkü biliyoruz ki Ramazan ayında oradaki kardeşlerimiz dünyanın dört bir tarafındaki Müslüman kardeşleri tarafından unutulmayacak. Ramazan ayında onlara daha fazla yardımı ulaştırmanın gayretine gireceğiz. Biz de bunun gayretin içindeyiz. Bu gemimiz 24-48 saat içinde oraya ulaşacak ve boşaltılacak. Elbette ki bu içeriğe girişler istediğimiz hızla değil. Dönem dönem yavaşlıyor ama yavaşlasa da bir şekilde tüm emanetlerin yerine ulaştığından emin oluyoruz. Sadece yardım gemileri göndermiyoruz. Türk Kızılay olarak 7 Ekim'den bu yana her zaman Gazzeli kardeşlerimizin yanındayız" şeklinde konuştu.

"Milletimiz tarih boyunca zalimin karşısında durmuş"

Türkiye'nin her zaman mazlumların ve ihtiyaç sahiplerinin safında duracağını vurgulayan Mersin Valisi Atilla Toros ise, "Milletimiz tarih boyunca zalimin karşısında durmuş, mazlumun yanında saf tutmuştur. Nerede bir feryat yükselirse oraya kulak vermiş, nerede bir gözyaşı aksa oraya vicdanıyla koşmuştur. Diline, diline, ırkına, rengine bakmadan insan olmanın medeniyet değerlerinin inancının geleneğini yerine getirmiştir. Bugün de aynı vicdanla aynı duruşla bir kez daha bir aradayız. Mersin Liman'dan uğradığımız bu gemi, Gazzeli kardeşlerimize sadece yardım malzemesi taşımıyor. Aynı zamanda milletimizin selamını ve duasına taşıyor. Bugün mübarek Ramazan ayının ilk günü. Merhametin çoğaldığı, paylaşmanın bereketlendiği bir zaman. Bu anlamlı günde Gazze'ye bir kez daha uzanmak, Ramazan'ın ruhuna yakışan bir duruştur" ifadelerine yer verdi. - MERSİN

