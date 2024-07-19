Türk Kızılay Engelsiz Erzurum Şubesi Muharrem Ayı\'nda aşure ikramında bulundu

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Türk Kızılay Engelsiz Erzurum Şubesi üyeleri, Muharrem Ayı vesilesiyle cem evinde aşure ikramında bulundu.

Türk Kızılay Engelsiz Erzurum Şubesi üyeleri Erzurum Cem Evi'nde iftarlarını açtı ve katılımcılara aşure ikram ettiler. Türk Kızılay Engelsiz Kulüp Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu, "Türk Kızılay Erzurum Merkez şubemizin aşevlerinde yapılmış olan aşure ikramımızı yaparak Muharrem Ayının hayırlara vesilesini canı gönülden Allah'tan niyaz ettik. Böylesi günlerin birlik ve beraberliğimiz pekiştirmesini umut ediyoruz." dedi. - ERZURUM