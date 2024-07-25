Türk Kızılay Halil İbrahim Yılmaz Aşevi Açıldı - Son Dakika
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Türk Kızılay Halil İbrahim Yılmaz Aşevi Açıldı

Kütahya'da hayırsever iş adamı ve Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Yasir Yılmaz tarafından babası Kütahya Milletvekili Halil İbrahim Yılmaz adına yaptırılan aşevi törenle hizmete sunuldu. Aşevinin açılışı, Kızılay Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Vali Musa Işın, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ve protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

25.07.2024 20:06
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Türk Kızılay Halil İbrahim Yılmaz Aşevi açıldı

KÜTAHYA - Kütahya'da hayırsever iş adamı ve Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Yasir Yılmaz tarafından babası Kütahya Milletvekili Halil İbrahim Yılmaz adına yaptırılan aşevi törenle hizmete sunuldu.

Aşevinin açılışı, Kızılay Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Vali Musa Işın, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ve protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Törende Kızılay Kütahya Şube Başkanlığına atanan Kazım İkbal Gümüş, Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Yasir Yılmaz, Kızılay Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz ve Vali Musa Işın birer konuşma yaptılar. Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, "Türk Kızılay'ın bünyesindeki 41. aşevi olan Kütahya'daki aşevi, ilk etapta 100 ihtiyaç sahibi kişiye sıcak yemek ulaştıracak. Yıl sonuna kadar bu sayının 500'e çıkarılmasını hedefliyoruz" dedi.

"Allah Kızılay'ımızı daim etsin"

Kızılay'ın köklü geçmişi ve insanlığa hizmet anlayışıyla bu tür sosyal projelerde önemli rol oynadığını belirten Vali Işın, "Kızılay'ımız Osmanlı Cihan İmparatorluğu döneminde kurulmuş, o günden bugüne kadar gerek yurt içinde gerek yurt dışında çok muazzam ve mükemmel hizmetler yapmaktadır. Allah Kızılay'ımızı daim etsin, hizmetlerini uzun ömürlü ve bereketli kılsın. Bu tür kurumlar bizim ecdadımızdan kalan önemli kurumlarımızdır. Kızılay bu manada nerede bir sahipsiz kimse varsa, nerede bir aç varsa, nerede bir açıkta kalan kimse varsa, nerede bir depremzede varsa, nerede bir savaş varsa Kızılay her yerdedir, her alandadır. Bu nedenle tüm Kızılay çalışanlarını tebrik ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından katkıda bulunan kişi ve kuruluşlara teşekkür belgeleri verilerek, aşevi dualarla hizmete sunuldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türk Kızılay Halil İbrahim Yılmaz Aşevi Açıldı - Son Dakika

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