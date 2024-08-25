Türk Kızılay Manisa İl Merkezi, Yetim Çocuklar İçin Kırtasiye Malzemeleri Kampanyası Başlattı - Son Dakika
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Türk Kızılay Manisa İl Merkezi, Yetim Çocuklar İçin Kırtasiye Malzemeleri Kampanyası Başlattı

Türk Kızılay Manisa İl Merkezi, Yetim Çocuklar İçin Kırtasiye Malzemeleri Kampanyası Başlattı

Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesinde, Manisa'da bulunan yetim çocuklar için kırtasiye malzemeleri kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında, vatandaşlar Türk Kızılay Derneği'nin banka hesabına 750 Lira yatırarak destek olabilecekler.

25.08.2024 16:19
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Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesinde, "Bir Çocuğun Eğitimi, Türkiye'nin Geleceği" başlığıyla, kentte bulunan yetim çocuklar için kırtasiye malzemeleri kampanyası başlatıldı.

Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen kampanya ile kentte bulunan yetim çocuklara 2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiye malzemeleri dağıtılacak.

Kampanyaya katılmak isteyen vatandaşlar, 1 öğrenci bedeli olarak, Türkiye Kızılay Derneği'nin TR90 0001 0001 8800 0018 6860 99 numaralı banka hesabına 750 Lira yatırarak destek olacaklar.

Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Öner Gürsel, Türk Kızılay olarak her alanda vatandaşların ve ülkenin hizmetinde olduklarını söyledi.

Başlatılan kampanya ile gelecek nesillerin daha güzel şartlarda eğitim öğretim görmelerini hedeflediklerini belirten Gürsel, "Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz ile başlatmış olduğumuz, 'Bir Çocuğun Eğitimi, Türkiye'nin Geleceği' projemiz ile Manisa'da yaşayan yetim çocuklarımıza 2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesinde destek olmak istedik. Türk Kızılay Manisa il merkezi olarak ülkemizin, milletimizin her zaman ve alanda yanında olduğumuz gibi bu kampanya ile de öğrencilerimize destek olmak istedik. Hayırsever vatandaşlarımızın desteğiyle inşallah kırtasiye malzemelerimiz yetim öğrencilerimize ulaştırılacak ve hayırseverlerimizin sayesinde güzel bir eğitim öğretim yılı geçirecekler. Tüm vatandaşlarımıza yapacak oldukları yardımlar için şimdiden teşekkür ediyorum." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türk Kızılay Manisa İl Merkezi, Yetim Çocuklar İçin Kırtasiye Malzemeleri Kampanyası Başlattı - Son Dakika

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