Türk Kızılay Ordu Şube Başkanı son yolculuğuna uğurlandı

Ordu'da vefat eden Türk Kızılay Ordu Şube Başkanı Menderes Türkeli, son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Menderes Türkeli (64), dün entübe edildi, gece saatlerinde hastanede hayatını kaybetti. Türkeli için Altınordu ilçesindeki Ulu Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Türkeli'nin cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Altınordu ilçesindeki Hatipli Mahallesi'nde toprağa verildi.

Cenaze törenine Türkeli'nin ailesi ve yakınları, Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Türk Kızılay yetkilileri, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Öte yandan Türkeli, 18 Mart 2023 tarihinden itibaren Türk Kızılay Ordu Şube Başkanı olarak görev yapıyordu. - ORDU