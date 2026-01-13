Türk Kızılay Ordu Şube Başkanı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Türk Kızılay Ordu Şube Başkanı son yolculuğuna uğurlandı

Türk Kızılay Ordu Şube Başkanı son yolculuğuna uğurlandı
13.01.2026 14:28  Güncelleme: 14:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Kızılay Ordu Şube Başkanı Menderes Türkeli, rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. Cenaze töreni Altınordu'daki Ulu Cami'de gerçekleştirildi ve Türkeli, Hatipli Mahallesi'nde toprağa verildi.

Ordu'da vefat eden Türk Kızılay Ordu Şube Başkanı Menderes Türkeli, son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Menderes Türkeli (64), dün entübe edildi, gece saatlerinde hastanede hayatını kaybetti. Türkeli için Altınordu ilçesindeki Ulu Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Türkeli'nin cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Altınordu ilçesindeki Hatipli Mahallesi'nde toprağa verildi.

Cenaze törenine Türkeli'nin ailesi ve yakınları, Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Türk Kızılay yetkilileri, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Öte yandan Türkeli, 18 Mart 2023 tarihinden itibaren Türk Kızılay Ordu Şube Başkanı olarak görev yapıyordu. - ORDU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Altınordu, Hatipli, Kızılay, Yerel, Cami, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Türk Kızılay Ordu Şube Başkanı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir
Trump’tan NATO’ya rest: Sizi ben kurtardım Trump'tan NATO'ya rest: Sizi ben kurtardım
Şanlıurfa’da sopayla darba 4 tutuklama Şanlıurfa'da sopayla darba 4 tutuklama
Silivri’de sahibine dakikalarca saldıran koç kamerada Silivri'de sahibine dakikalarca saldıran koç kamerada
Apartmandaki yangında can pazarı yaşandı Apartmandaki yangında can pazarı yaşandı
İsmi birçok takımla anılıyordu Francesco Farioli 2 yıllık imzayı attı İsmi birçok takımla anılıyordu! Francesco Farioli 2 yıllık imzayı attı

14:28
Fenerbahçe’de bir ayrılık daha Yıldız isim takımdan gidiyor
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız isim takımdan gidiyor
14:21
DEM Parti’den Bahçeli’nin sözlerine yanıt: Sessiz kalın diyorlar, sessiz kalmayacağız
DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine yanıt: Sessiz kalın diyorlar, sessiz kalmayacağız
14:14
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’ndan ilk görüntü
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'ndan ilk görüntü
13:52
Yeni operasyon an meselesi Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor
Yeni operasyon an meselesi! Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor
13:37
Adliyede kan aktı Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
13:27
Kan donduran iddia: İran’daki karanlık gecede 12 bin kişi öldürüldü
Kan donduran iddia: İran'daki karanlık gecede 12 bin kişi öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 15:15:55. #7.11#
SON DAKİKA: Türk Kızılay Ordu Şube Başkanı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.