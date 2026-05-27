Türk Kızılay, Pakistan'da Kurban Kesimi Gerçekleştirdi

27.05.2026 15:19
Türk Kızılay, Lahor'da 200 büyükbaş kurban kesip etleri 4,700 aileye dağıtacak.

Türk Kızılay, Pakistan'ın Lahor kentinde vekaleten kurban kesimi gerçekleştirdi. Kesilen 200 büyükbaş kurbanlığın etleri yaklaşık 4 bin 700 aileye dağıtılacak.

Türk Kızılay tarafından her yıl düzenlenen vekaleten kurban kesimi, bu sene Pakistan'ın Lahor kentinde gerçekleştirildi. Organizasyonda 200 büyükbaş kurbanın kesimi yapıldı. Pakistan Delegasyon Başkanı Beyza Taner, Pakistan'da 2005 yılından itibaren çeşitli alanlarda yardım faaliyetleri yapıldığına değinerek, "2026 kurban programı kapsamında Pakistan'ın Lahor bölgesinde kesimlerimizi gerçekleştireceğiz inşallah. 200 büyükbaş hayvan, bin 400 hisse olmak üzere birinci gün kesimlerimiz sağlanacak. İkinci ve üçüncü gün dağıtımlarımız Lahor ve İslamabad başta olmak üzere 5 farklı bölgede sağlanıyor olacak" dedi.

"21 yıldır faaliyetlerimiz Pakistan'ın tüm bölgelerinde devam ediyor"

Pakistan'ın kardeş ülke olduğunu ifade eden Taner, "2005 yılındaki Keşmir depremi kapsamında aslında ilk faaliyetlerimiz başladı. Türk Kızılay'ın ilk delegasyon başkanlığı da oluyor. Yurtdışında 2005 yılından bu yana yani yaklaşık 21 yıldır faaliyetlerimiz Pakistan'ın tüm bölgelerinde devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Yaklaşık 4 bin 700 aileye dağıtımını gerçekleştireceğiz"

23 yıldır Türk Kızılay'da görev yaptığını belirten İsmail Çelikyay ise, "Burada değerli Kızılay gönül bağışçılarımızın bize vermiş oldukları kurban vekaletlerini İslami şartlara uygun olacak şekilde hijyenik bir ortamda kesip, yaklaşık 4 bin 700 aileye dağıtımını gerçekleştireceğiz" dedi.

200 büyükbaş hayvanın kesileceğini belirten Çelikyay, "Birinci gün kesimlerimizi gerçekleştireceğiz, daha sonra etlerimizi uygun şartlarda soğutup, dondurup beşer kiloluk paketler halinde ihtiyaç sahiplerine bayramın iki ve üçüncü günü dağıtımını gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu. - LAHOR

Kaynak: İHA

