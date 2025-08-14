Türk Kızılay Samsun\'dan \'Hedef 1919: Hastaya Kan, Ormana Can\' Kampanyası

Türk Kızılay Samsun, hem kan ihtiyacına çözüm bulmak hem de doğaya katkı sağlamak amacıyla "Hedef 1919: Hastaya Kan, Ormana Can" kampanyasını başlatıyor. 18-24 Ağustos tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek etkinlikte, her kan bağışçısı adına 3 fidan dikilecek.

Kan bağışı yapan herkese 'çifte iyilik' fırsatı

Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi tarafından Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TSO) düzenlenen basın toplantısında kampanyanın detayları paylaşıldı. Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Muhsin Yıldırım, Samsun halkını bu kampanyaya katılarak "çifte iyilik" yapmaya davet etti. Yıldırım, "Kan bağışında bulunacak her vatandaşımız, üç hastaya umut olacak. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen 'Hastaya Kan, Ormana Can' protokolü kapsamında doğaya 3 fidan kazandırmış olacak" dedi.

Samsun'dan güçlü destek

Dr. Muhsin Yıldırım, Samsun Valiliği himayesinde gerçekleştirilen bu önemli kampanyaya; Samsun Büyükşehir Belediyesi, kaymakamlıklar, ilçe belediyeleri, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, sendikalar, Samsunspor Kulübü ve taraftarların destek vereceğini belirtti. Yıldırım, tüm Samsun halkının da kampanyaya yoğun ilgi göstereceğine inandıklarını sözlerine ekledi.

Kampanya kapsamında, kan bağışının yanı sıra gönüllü kök hücre bağışçısı olmak isteyenlerin başvuruları da alınacak. Düzenli bağışçılara madalyaları takdim edilecek ve çeşitli ikramlar sunulacak.

"Hedef 1919" kan bağışı kampanyası, 18-24 Ağustos tarihleri ve 09.30-20.30 saatleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

Basın toplantısına İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Ebu Bekir Ayrancı da katıldı. - SAMSUN