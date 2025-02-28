Türk Kızılay ve Kaymakamlık İftar için İşbirliği Yaptı

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Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanlığı ve Şehzadeler Kaymakamlığı arasında, ilçede bulunan 200 vatandaşın evine iftar yemeği dağıtımı konusunda işbirliği protokolü imzalandı.

Şehzadeler Kaymakamlığı'nda gerçekleştirilen protokol töreninde, Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel ve Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Öner Gürsel protokole imza attı.

İmzalanan protokol ile Şehzadeler Kaymakamlığı, Türk Kızılay ekipleri ile Kızılay Gönüllüleri, Türk Kızılay tarafından temin edilen sıcak yemekleri, İlçe Kaymakamlığına ait araçlarla 200 aileye ulaştıracak.

Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, imza töreninde yaptığı konuşmada, Şehzadeler Kaymakamlığı ve Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanlığı olarak önemli bir protokole imza attıklarını söyledi. Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Öner Gürsel ve ekibine çalışmalarından dolayı teşekkür eden Kaymakam Genel, "Kızılay Başkanımız Öner Gürsel, Ramazan ayı boyunca 200 vatandaşımıza yemek dağıtılması teklifi ile bizlere geldi.

Türk Kızılay sıcak yemekleri temin edecek, Şehzadeler Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olarak bu yemeklerin dağıtımını ise biz üstleneceğiz. Bu çalışmamız Ramazan ayı boyunca devam edecek. Bu tür iş birlikleri ve ortak çalışmalar çok önemli. Türk Kızılay Manisa ve hayırseverlerimizi tebrik ediyorum." diye konuştu.

Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Öner Gürsel ise yaptığı konuşmasında, imzalanan protokol ile sadece karınları doyurmakla kalmayıp, aynı zamanda birlik ve beraberliği pekiştirerek, kalpleri ısıtacaklarını söyledi.

Ramazan ayı boyunca hayırseverlerin desteğiyle sayıyı arttırarak daha çok vatandaşa ulaşmayı hedeflediklerini belirten Gürsel, şöyle konuştu: "Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanlığı olarak, hayırseverlerimizin destekleriyle Ramazan ayı boyunca 200 vatandaşımızın evine sıcak yemek dağıtımı yapacağız. Bu mübarek ayda, Şehzadeler Kaymakamlığımız ile imzaladığımız protokol ile vatandaşlarımıza yardım eli uzatmak, hem bizim hem de bağışçılarımız için büyük bir anlam taşıyor. Dayanışma ve yardımlaşma ruhunun en güçlü şekilde yaşandığı Ramazan'da, her bir destekle daha fazla vatandaşımıza ulaşabilmeyi hedefliyoruz. Bu protokol ile yalnızca fiziksel değil, ruhsal bir iyilik de inşa etmeyi hedefliyoruz. Sıcak yemekler, sadece karınları doyurmakla kalmayacak, aynı zamanda birlik ve beraberliğimizi pekiştirecek, kalpleri ısıtacaktır. Türk Kızılay olarak, hayırseverlerimiz ve gönüllülerimize bir kez daha teşekkür ediyor, Ramazan'ın tüm insanlık için barış, huzur ve sağlık getirmesini diliyorum."

İmza törenine, Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Öner Gürsel, Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkan Vekili Özet Teksin, Türk Kızılay Manisa İl Yöneticisi Murat Köseler ile Şehzadeler Kaymakamlığı SYDV Müdür Vekili Ömer Yan katıldı. - MANİSA