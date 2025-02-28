Türk Kızılay ve Kaymakamlık İftar için İşbirliği Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Türk Kızılay ve Kaymakamlık İftar için İşbirliği Yaptı

Türk Kızılay ve Kaymakamlık İftar için İşbirliği Yaptı

Türk Kızılay Manisa ile Şehzadeler Kaymakamlığı, 200 aileye iftar yemeği dağıtımı için protokol imzaladı.

28.02.2025 14:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanlığı ve Şehzadeler Kaymakamlığı arasında, ilçede bulunan 200 vatandaşın evine iftar yemeği dağıtımı konusunda işbirliği protokolü imzalandı.

Şehzadeler Kaymakamlığı'nda gerçekleştirilen protokol töreninde, Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel ve Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Öner Gürsel protokole imza attı.

İmzalanan protokol ile Şehzadeler Kaymakamlığı, Türk Kızılay ekipleri ile Kızılay Gönüllüleri, Türk Kızılay tarafından temin edilen sıcak yemekleri, İlçe Kaymakamlığına ait araçlarla 200 aileye ulaştıracak.

Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, imza töreninde yaptığı konuşmada, Şehzadeler Kaymakamlığı ve Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanlığı olarak önemli bir protokole imza attıklarını söyledi. Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Öner Gürsel ve ekibine çalışmalarından dolayı teşekkür eden Kaymakam Genel, "Kızılay Başkanımız Öner Gürsel, Ramazan ayı boyunca 200 vatandaşımıza yemek dağıtılması teklifi ile bizlere geldi.

Türk Kızılay sıcak yemekleri temin edecek, Şehzadeler Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olarak bu yemeklerin dağıtımını ise biz üstleneceğiz. Bu çalışmamız Ramazan ayı boyunca devam edecek. Bu tür iş birlikleri ve ortak çalışmalar çok önemli. Türk Kızılay Manisa ve hayırseverlerimizi tebrik ediyorum." diye konuştu.

Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Öner Gürsel ise yaptığı konuşmasında, imzalanan protokol ile sadece karınları doyurmakla kalmayıp, aynı zamanda birlik ve beraberliği pekiştirerek, kalpleri ısıtacaklarını söyledi.

Ramazan ayı boyunca hayırseverlerin desteğiyle sayıyı arttırarak daha çok vatandaşa ulaşmayı hedeflediklerini belirten Gürsel, şöyle konuştu: "Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanlığı olarak, hayırseverlerimizin destekleriyle Ramazan ayı boyunca 200 vatandaşımızın evine sıcak yemek dağıtımı yapacağız. Bu mübarek ayda, Şehzadeler Kaymakamlığımız ile imzaladığımız protokol ile vatandaşlarımıza yardım eli uzatmak, hem bizim hem de bağışçılarımız için büyük bir anlam taşıyor. Dayanışma ve yardımlaşma ruhunun en güçlü şekilde yaşandığı Ramazan'da, her bir destekle daha fazla vatandaşımıza ulaşabilmeyi hedefliyoruz. Bu protokol ile yalnızca fiziksel değil, ruhsal bir iyilik de inşa etmeyi hedefliyoruz. Sıcak yemekler, sadece karınları doyurmakla kalmayacak, aynı zamanda birlik ve beraberliğimizi pekiştirecek, kalpleri ısıtacaktır. Türk Kızılay olarak, hayırseverlerimiz ve gönüllülerimize bir kez daha teşekkür ediyor, Ramazan'ın tüm insanlık için barış, huzur ve sağlık getirmesini diliyorum."

İmza törenine, Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Öner Gürsel, Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkan Vekili Özet Teksin, Türk Kızılay Manisa İl Yöneticisi Murat Köseler ile Şehzadeler Kaymakamlığı SYDV Müdür Vekili Ömer Yan katıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kaymakamlık, Şehzadeler, Kızılay, manisa, Güncel, Yerel, Yaşam, İftar, Son Dakika

Son Dakika Yerel Türk Kızılay ve Kaymakamlık İftar için İşbirliği Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:51 BBP lideri Destici, Öcalan’ın çağrısı sonrası bayrak açtı: Kabul edilemez BBP lideri Destici, Öcalan'ın çağrısı sonrası bayrak açtı: Kabul edilemez
14:31 Kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu Artvin’de okullar 1 haftadır tatil Kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu Artvin'de okullar 1 haftadır tatil
13:56 Öcalan çağrıyı okurken 3 kamera ile çekim yapılmış Öcalan çağrıyı okurken 3 kamera ile çekim yapılmış
13:19 Ayakkabı boyacılığından Maydonoz Döner’in patronluğuna yükselmiş Ayakkabı boyacılığından Maydonoz Döner'in patronluğuna yükselmiş
13:00 Devlet Bahçeli ile Fatih Erbakan arasında telefon krizi Devlet Bahçeli ile Fatih Erbakan arasında telefon krizi
21:24 Öcalan’ın çağrısıyla ilgili Özgür Özel’den ilk açıklama Öcalan'ın çağrısıyla ilgili Özgür Özel'den ilk açıklama
21:23 Galatasaray, fair-play puanı ile çeyrek finalde Galatasaray, fair-play puanı ile çeyrek finalde
21:20 AK Partili Ensarioğlu’ndan dikkat çeken çıkış: Yeni süreci bekleyen tehlikeyi işaret etti AK Partili Ensarioğlu'ndan dikkat çeken çıkış: Yeni süreci bekleyen tehlikeyi işaret etti
21:03 Almanya’dan Öcalan’ın çağrısına ilk tepki Almanya'dan Öcalan'ın çağrısına ilk tepki
21:02 Zafer Partisi, Öcalan’ın çağrısına parti bayrağını yarıya indirerek tepki gösterdi Zafer Partisi, Öcalan'ın çağrısına parti bayrağını yarıya indirerek tepki gösterdi
20:37 Öcalan’ın tarihi açıklamasında “Bahçeli“ ve “Erdoğan“ detayı Öcalan'ın tarihi açıklamasında "Bahçeli" ve "Erdoğan" detayı
20:27 Öcalan’ın çağrısıyla ilgili YPG elebaşından ilk sözler Öcalan'ın çağrısıyla ilgili YPG elebaşından ilk sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2025 15:24:16. #1.13#
SON DAKİKA: Türk Kızılay ve Kaymakamlık İftar için İşbirliği Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.