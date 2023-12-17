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Türk Kızılayı, Gazze'ye yardım gönderdi - Son Dakika
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Türk Kızılayı, Gazze'ye yardım gönderdi

Türk Kızılayı tarafından toplanan yardım malzemeleri, gemiyle Mersin limanından Gazze'ye ulaşmak üzere yola çıktı. Yardımlar arasında gıda, su, ilaç ve hijyen malzemeleri bulunuyor. Kızılay, savaş mağdurlarına destek olmanın önemine dikkat çekerek, Türk halkının kampanyaya gösterdiği destek için teşekkür etti.

Türk Kızılayı, Gazze\'ye yardım gönderdi
17.12.2023 - 12:26,
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Türk Kızılay'ı tarafından toplanan yardım Gazze'ye ulaşmak üzere gemiyle Mersin limanından hareket etti.

Kızılay 1. Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, Gazze'deki siviller için toplanan yardım malzemelerini taşıyan gemiyi Mersin Limanı'ndan uğurladı. Saygılı, Türk Kızılay'ın güvenli bir insani yardım koridoru oluşturulmasının ardından hızlıca aksiyon alıp, duyarlı bağışçılarından topladığı yardımları Gazze'ye ulaştırmak için yoğun çaba harcadığını ifade etti.

Saygılı, başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere tüm siviller için insani yardım çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüklerini, Mersin Limanı'ndan uğurladıkları gemide, ihtiyaç sahipleri için gıda, su, ilaç ve hijyen malzemelerinin bulunduğunu bildirdi.

Savaşın mağdur ettiği sivillere desteğin önemine dikkati çeken Saygılı, savaşın da bir hukuku olduğunu, Dünyanın tek ses olup çatışan taraflara bunu bir kez daha hatırlatması gerektiğini belirterek, saldırıları bir kez daha bu vesile ile şiddetle kınadıklarını kaydetti.

Saygılı, Filistin Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail tarafından yapılan saldırılara Türk halkının sessiz kalmadığını, her zamanki insanı duyarlılığı ile Kızılay'ın kampanyasına destek olduğunu ifade ederek, tüm yüce gönüllü bağışçılarına teşekkür ettiklerini sözlerine ekledi.

Türk Kızılayın "Filistin'in yaralarını birlikte saralım" mesajıyla başlattıkları yardım kampanyasına www.kizilay.org.tr sitesinde yer alan banka hesapları ve "FİLİSTİN" yazıp 2868'e SMS göndererek de 20 lira karşılığı bağışta bulunulabiliyor. - MERSİN

Kaynak: İHA
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