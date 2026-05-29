Türk Kızılayı'ndan Pakistan'da Kurban Bayramı Yardımları

29.05.2026 18:59
Türk Kızılayı, Pakistan'da Kurban Bayramı'nda 1400 hisse dağıtarak ihtiyaç sahiplerine destek sağlıyor.

Türk Kızılayı Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Kurban Bayramı'nda vekaleten kesilen kurbanların hisse dağıtımını sürdürürken dağıtımlara katılan Türkiye'nin Pakistan Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, "İnsanların gönüllerinde bir iz, yüzlerinde tebessüm bırakıyoruz" dedi.

Türk Kızılay'ı Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Kurban Bayramı kapsamında bayramın ilk günü Lahor'da vekaleten kesilen kurbanların hisse dağıtımına devam ediyor. Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde dağıtımları sürdüren Türk Kızılay'ı bayram boyunca bin 400 hisseyi ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı hedefliyor. Türk Kızılay'ın faaliyetlerine ilişkin röportaj veren Türk Kızılay Pakistan Delegasyonu Başkanı Beyza Taner, bayramın birinci gününden itibaren büyük bir özveri ile çalıştıklarını belirterek, "Bayramın birinci ve ikinci günü Pakistan'ın Lahor bölgesindeydik. İlk gün 200 büyükbaş hayvanımızın kesimlerini gerçekleştirdik ikinci gün ise Lahhor, Kasur, Sheikhpura ve Faisalabad bölgelerinde dağıtımlarımızı gerçekleştirdik. Bugün de İslamabad'dayız, şu anda olduğumuz yerde aslında Pakistan Kızılay'ı içerisinde bulunan Türk Kızılay ofisimiz" dedi.

"Pakistan'a gelen her Türk'ün aslında sokakta yürürken bile karşılaştığı bir muhabbet var"

Taner, Pakistan ve Türk halkının tarihi geçmişine vurgu yaparak Türk diplomatların kendilerine verdikleri destekler nedeniyle teşekkürlerini sundu. Delegasyon Başkanı Taner, "Pakistan'a gelen her Türk'ün aslında sokakta yürürken bile karşılaştığı bir muhabbet vardır. Bunun tabii ki tarihi bir geçmişi de bulunuyor. Kurtuluş Savaşı'nda onların bize verdiği destek, yine onların karşılaştığı bütün büyük afetlerde ülkemizin onlara gönderdiği destek de aslında bu muhabbeti biraz arttırıyor. Büyükelçimiz, başkonsolosumuz da (Türkiye'nin Lahor Başkonsolosu Mehmet Eymen Şimşek) sağ olsunlar her faaliyetimize daima destek oluyorlar. Bu konuda da kendimizi şanslı hissediyoruz" dedi.

"Gülümsemeyi görmek bizleri çok mutlu ediyor"

Kurban Bayramı'nın bir tür dayanışma olduğunu belirten Taner, "İhtiyaç sahibi bölgelerde yoksulluk sınırının altında yaşayan binlerce insan var. Bu binlerce kişi arasında eti maalesef sadece bayramdan bayrama yiyen insan sayısı oldukça fazla. O yüzden sahada onlarla birebir olmak, dağıtım yaparken onlarda ki gülümsemeyi görmek bizleri çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

"İnsanların gönüllerinde bir iz, yüzlerinde tebessüm bırakıyoruz"

Türk Kızılay'ının Pakistan'da ki Kurban Bayramı organizasyonunda vekaleten kesilen kurbanların hisse dağıtımına Pakistan Büyükelçisi İrfan Neziroğlu da katıldı. Türk Kızılay'ının sahada ki önemine vurgu yapan Neziroğlu, "2022 yılında ülkenin üçte biri sel altında kaldı. Pakistan'ın yüzölçümü Türkiye'den yaklaşık 100 bin kilometre, yani yüzde 10, daha fazla, oradan hesap edilebilir ne kadar büyük bir alanın sular atında kaldığı. Bu tür durumlarda Kızılay'ımız sahada oluyor, öncelikle barınma ve gıda desteği sağlıyor Pakistan halkına. Onun dışında Ramazan ayında ve Kurban Bayramı'nda gıda kolisi dağıtımı, Kurban Bayramı'nda kurban eti dağıtımıyla insanların gönüllerinde bir iz, yüzlerinde tebessüm bırakıyoruz" dedi.

"Pakistan halkı Türkiye'yle muhabbeti yüksek olan bir halk"

Pakistan halkının Türk halkına olan derin ilgisine dikkatleri çeken Neziroğlu, "Şunu ifade edeyim ki, Pakistan halkı gerçekten Türkiye'yle inanılmaz derecede muhabbeti yüksek olan bir halk. Bunun böyle binlerce örneği var. Dün sadece yaşadığım bir şey, yine Türkiye'den gelen misafirlerimiz vardı, taksiye bindiklerini söylüyorlar. Taksici nereli olduklarını soruyor, Türk olduklarını söyleyince bütün ısrarlarına rağmen ücret almıyor bizim vatandaşlarımızdan" ifadelerini kullandı.

"Türk Kızılay'ı ihtiyaç duyulduğunda hep burada oldu"

Türk Kızılay'ının sahadaki etkin gücüne vurgu yapan Neziroğlu, "Kızılay'ımız tabii ki 2005 yılında burada ofis açtı, öncesinde de ihtiyaç duyulduğunda hep burada oldu. Kızılay'ımızın yardımlarında hiç gidilmeyen yerlere gidiliyor, insanlar Türkiye'yi görüyorlar, bayrağımızı görüyorlar ve müteşekkir oluyorlar" dedi.

"Bu dostluğu kuvvetlendirmemiz lazım"

Türkiye ve Pakistan arasındaki dostluğa değinen Neziroğlu, "Bu dostluğu kuvvetlendirmemiz lazım, bütün çabamız o. Kurumlarımızla, burada ki müşavirlerimizle Türkiye'den gelen iş insanlarımız ile beraber Türkiye-Pakistan dostluğunu, kardeşliğini daha da ileriye taşıma gayreti içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

"Pakistan'da çok ciddi fırsatlar var"

İnsanların bu ülkeyi ziyaret etmeden önce düşündükleri Pakistan ile gördükleri Pakistan arasında büyük bir fark olduğunu dile getiren Neziroğlu, "Daha çok insanlarımızı, iş insanlarımızı, kurumlarımızı Pakistan'a bekliyoruz. Pakistan'nınşöyle bir özelliği var, insanların kafasında gelmeden bir 'Pakistan' var bir de geldikten sonra başka bir Pakistan var. İstisnasız herkes buraya gelip dönerken, 'Biz bu kadar beklemiyorduk' diyorlar. Pakistan'da çok ciddi fırsatlar, keşfedilmeyi bekleyen fırsatlar var. Çok iyi üniversiteler, iyi kurumları ve düşünce kuruluşları var" ifadelerini kullandı. - İSLAMABAD

Kaynak: İHA

