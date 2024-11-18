Türk Lojistik Sektörü, Çin'deki WIFFA Expo'ya Milli Katılım Gösteriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Türk Lojistik Sektörü, Çin'deki WIFFA Expo'ya Milli Katılım Gösteriyor

Türk Lojistik Sektörü, Çin\'deki WIFFA Expo\'ya Milli Katılım Gösteriyor

İZFAŞ, Türk ihracatçılarının ve lojistik sektörünün uluslararası pazarlardaki etkinliğini artırmak amacıyla 26-29 Kasım 2024 tarihlerinde Çin'in Ningbo şehrinde düzenlenecek WIFFA Expo'ya milli katılım organizasyonu düzenliyor. Türk lojistik firmaları, yeni iş bağlantıları kurma fırsatı bulacak.

18.11.2024 11:28  Güncelleme: 11:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İZFAŞ, Türk ihracatçılarının ve lojistik sektörünün uluslararası pazarlarda etkinliğini artırmak amacıyla Çin'de yapılacak World International Freight Forwarding Alliance Expo'ya (WIFFA Expo) milli katılım organizasyonu düzenliyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinden lojistik şirketleri, 26-29 Kasım 2024 tarihleri arasında Çin'in Ningbo şehrindeki WIFFA Expo'da yeni teknolojilerini, hizmetlerini ve ürünlerini uluslararası şirketlere ve fuar katılımcılarına anlatma fırsatı bulacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Logistech - Lojistik, Depolama ve Teknolojileri Fuarı, elde ettiği büyük başarı ve hızlı büyümesiyle dikkat çekiyor. Yalnızca üç yıl içinde Akdeniz'in en büyük lojistik fuarı haline gelen Logistech, sektörün önde gelen etkinlikleri arasına girmeyi başardı. İzmir'i lojistik sektörünün merkezi haline getirme hedefiyle çalışmalarını uluslararası alanda da sürdüren İZFAŞ, sektörden gelen yoğun taleplere yanıt vererek, Çin'in en büyük lojistik etkinliklerinden biri olan WIFFA Expo'ya milli katılım organizasyonu düzenliyor. Ningbo Uluslararası Kongre ve Sergi Merkezi'nde, "Çin Endüstrileri ve Lojistik, Denizaşırı Ülkelere Gidiyor" temasıyla bu yıl 19. kez organize edilen fuar, 35 bin metrekarelik sergi alanında, 2 binden fazla katılımcı ve 110 limanın temsilcilerinin katılımıyla yapılacak. Dünyanın ikinci büyük ekonomisi, en büyük imalat sektörüne sahip ve aynı zamanda en hızlı büyüyen tüketici pazarı konumunda olan Çin'de düzenlenecek fuara, 100'den fazla ülkeden en az 20 bin sektör profesyonelinin katılması bekleniyor.

İzmir'in fuarcılık kültürü dünyaya tanıtılacak

Türk lojistik firmalarının ve ihracatçıların, uluslararası pazardaki rekabet gücünü artırmak amacıyla organize edilen milli katılım organizasyonu kapsamında, katılımcıların etkin bir şekilde tanıtımı yapılarak yeni iş bağlantıları kurmalarına olanak sağlanacak. Milli katılım organizasyonu ile Türk lojistik sektörü, sahip olduğu dinamik yapısıyla küresel pazarda daha fazla tanınma fırsatı bulacak. Aynı zamanda, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, ihracatçılara yeni pazar fırsatları sunmak ve İzmir'in fuarcılık kültürünü dünya çapında tanıtmayı amaçlayan fuarcılık vizyonunu da küresel düzeye taşınacak.

WIFFA Expo 2024'te yer alacak Türk firmaları, lojistik ve nakliye sektöründe yenilikçi çözümler sunma fırsatı bulacak, yıllık ticaret hacmi Çin pazarında güçlü işbirlikleri kurarak ihracat hacmini artırmayı hedefliyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

Teknoloji, İhracat, Ekonomi, Finans, Yerel, İzfaş, izmir, Son Dakika

Son Dakika Yerel Türk Lojistik Sektörü, Çin'deki WIFFA Expo'ya Milli Katılım Gösteriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:36 Türkiye’yi kahreden olay sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sitem dolu sözler Türkiye'yi kahreden olay sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sitem dolu sözler
11:10 Ehliyet yenileme tarihi uzatıldı Ehliyet yenileme tarihi uzatıldı
11:06 Yenidoğan çetesi davasında duruşma öncesi gerginlik çıktı Yenidoğan çetesi davasında duruşma öncesi gerginlik çıktı
10:07 Eskişehir’de yolcu otobüsü devrildi Ölü ve yaralılar var Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
08:17 Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis
21:14 Gelecek Partisi lideri Davutoğlu’ndan skandal “Kürdistan“ çıkışı Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'ndan skandal "Kürdistan" çıkışı
21:13 ’Kızıl Goncalar’a ’Üstad’ geliyor 'Kızıl Goncalar'a 'Üstad' geliyor
20:34 Malatya’da saman yüklü tır devrildi: 1 polis şehit, 1 polis yaralı Malatya'da saman yüklü tır devrildi: 1 polis şehit, 1 polis yaralı
20:16 Mezarlıkta İki Kişi Ölü Bulundu Mezarlıkta İki Kişi Ölü Bulundu
20:10 Trump döneminden kaçmak isteyenler için 4 yıllık seyahat planı Trump döneminden kaçmak isteyenler için 4 yıllık seyahat planı
20:08 Karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor olan Profesör Münci Kalayoğlu hayatını kaybetti Karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor olan Profesör Münci Kalayoğlu hayatını kaybetti
19:37 İstanbul’da hafriyat kazısı sırasında 10 milyon yıllık deniz minaresi fosili bulundu İstanbul'da hafriyat kazısı sırasında 10 milyon yıllık deniz minaresi fosili bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2024 13:07:48. #1.11#
SON DAKİKA: Türk Lojistik Sektörü, Çin'deki WIFFA Expo'ya Milli Katılım Gösteriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.