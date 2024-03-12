Kütahya Valisi Musa Işın: Mehmet Akif Ersoy\'u anlamak hepimizin görevidir

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Kütahya Valisi Musa Işın, "İstiklal Marşı'nı hediye eden vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'u anlamak, onun kişiliğini ve eserlerini gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevidir" dedi.

Vali Işın, "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" mesaj yayınladı.

Işın, "7 düvele karşı kazanılan Milli Mücadele'nin ardından vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un kaleme aldığı, Türk milletinin bağımsızlık savaşını ölümsüzleştiren İstiklal Marşı'mızın Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabulünün 103. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz.Mehmet Akif Ersoy'un kaleminden çıkan bu destan, Türk milletinin bağımsızlık savaşını ölümsüzleştirirken, her bir mısrasında bizleri biz yapan değerleri yansıtmaktadır. Şanlı bayrağımızı gururla dalgalandırmak uğruna canını feda etmekten kaçınmayan Türk milletinin kahramanlık destanı olan İstiklal Marşı, bugün hala Türk gençliğine rehberlik etmektedir. Bu millete İstiklal Marşı'nı hediye eden vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'u anlamak, onun kişiliğini ve eserlerini gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevidir. İstiklal Marşı'mızın kabulünün 103. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, "Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın" diyen vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'u ve Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını rahmetle ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA