Türk Mutfağı Haftası Kütahya'da Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Türk Mutfağı Haftası Kütahya'da Kutlandı

27.05.2025 18:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü'nde Türk mutfağı ve hayat boyu öğrenme haftası etkinlikleri düzenlendi.

Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü'nde "Türk Mutfağı ve Hayat Boyu Öğrenme Haftası" coşkusu

KÜTAHYA - Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü tarafından düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası ve Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri, Kütahya Valisi Musa Işın'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinliğe AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Vali Yardımcısı Süleyman Ovalı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kültür, Turizm ve Sanat Daire Başkanı Alper Yatmaz ile çok sayıda davetli katıldı.

Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü bahçesinde düzenlenen programda, Türk mutfağının eşsiz lezzetleri tanıtıldı. Katılımcılar, ikramların tadına bakarak yöresel mutfak kültürüne dair Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Elif Telli'den bilgiler edindi.

Telli, Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü'nün faaliyetleriyle ile ilgili bilgiler sundu.

Program kapsamında ayrıca "Mozaik" ve "Yöresel Form Şekillendirme Kursu" temalı el sanatları sergisi de açıldı. Vali Musa Işın, bahçede özenle hazırlanan sergi alanında seramik ve mozaik çalışmalarını inceledi, eserlerin üretim süreçlerine dair bilgi aldı.

Vali Işın, etkinliğe ilişkin yaptığı değerlendirmede, kültür, sanat ve gastronominin bir şehrin kimliğini oluşturan temel unsurlar olduğunu vurguladı. Bu tür etkinliklerin şehir kültürüne katkı sağladığını belirten Işın, benzer organizasyonların artırılarak sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Gastronomi, Musa Işın, Etkinlik, Kütahya, Kültür, Sanat, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Türk Mutfağı Haftası Kütahya'da Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nijerya’da çobanlar ile çiftçiler çatıştı: 30 ölü Nijerya'da çobanlar ile çiftçiler çatıştı: 30 ölü
Özel hastanede skandal Yaşlı kadının cenazesi kayboldu Özel hastanede skandal! Yaşlı kadının cenazesi kayboldu
17 yaşında kayıp gencin ormanda cansız bedeni bulundu 17 yaşında kayıp gencin ormanda cansız bedeni bulundu
Fenerbahçe Beko’nun şampiyonluk kutlaması nedeniyle İstanbul’da bazı yollar kapanacak Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluk kutlaması nedeniyle İstanbul'da bazı yollar kapanacak
Fatih Terim sezona 3 puanla nokta koydu Fatih Terim sezona 3 puanla nokta koydu
Elazığspor-Vanspor maçında kaos Bayrağı direkten indirip yakmak istediler Elazığspor-Vanspor maçında kaos! Bayrağı direkten indirip yakmak istediler
İtalya’da kısmi yerel seçimlerde zafer merkez solun İtalya'da kısmi yerel seçimlerde zafer merkez solun
İBB Başkanvekili Nuri Aslan, adliyede tehditler savurdu: Yakarım bak ortalığı İBB Başkanvekili Nuri Aslan, adliyede tehditler savurdu: Yakarım bak ortalığı
Emekli polis memuru otobüs durağında kendini başından vurdu Emekli polis memuru otobüs durağında kendini başından vurdu
Kartal’da iki otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı Kartal'da iki otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Nijerya’da otobüs kamyona çarptı 19 kişi öldü, 8 kişi yaralandı Nijerya'da otobüs kamyona çarptı! 19 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

19:22
Berberde tıraş oluyordu, ağabeyi ensesinden vurarak öldürdü
Berberde tıraş oluyordu, ağabeyi ensesinden vurarak öldürdü
17:09
Ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü
Ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü
09:02
Anayasa Mahkemesi’nin kararı sonrası memur maaşları yeniden hesaplandı
Anayasa Mahkemesi'nin kararı sonrası memur maaşları yeniden hesaplandı
08:59
Beynine pıhtı atan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Beynine pıhtı atan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
08:50
Orka Holding’i kahreden haber: İrfan Orakçıoğlu hayatını kaybetti
Orka Holding'i kahreden haber: İrfan Orakçıoğlu hayatını kaybetti
08:39
25 kilo veren Bergüzar Korel’den bikinili poz
25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz
08:33
Osimhen transferini gece yarısı duyurdular
Osimhen transferini gece yarısı duyurdular
08:20
Papara’ya yasa dışı bahis operasyonu 8 şirkete kayyum atandı
Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu! 8 şirkete kayyum atandı
08:11
Bahçeli aylar sonra ilk kez konuşma yapacak
Bahçeli aylar sonra ilk kez konuşma yapacak
08:05
İnfaz düzenlemesinin detayları 50 bin kişi tahliye edilecek, işte af gelecek suçlar
İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişi tahliye edilecek, işte af gelecek suçlar
04:38
İstanbul’da eğlence mekanına el bombalı saldırı
İstanbul'da eğlence mekanına el bombalı saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2025 21:00:55. #7.13#
SON DAKİKA: Türk Mutfağı Haftası Kütahya'da Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.