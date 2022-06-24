Türk peyniri ABD'de online satışa çıkacak - Son Dakika
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Türk peyniri ABD'de online satışa çıkacak

24.06.2022 12:43
Türk peyniri ABD'de online satışa çıkacak

Dünya çapında milyonlarca tüketiciye ulaşan Muratbey, dış ticarette hedef pazarlarda güçlenmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Dünya çapında milyonlarca tüketiciye ulaşan Muratbey, dış ticarette hedef pazarlarda güçlenmek için çalışmalarını sürdürüyor. Uzun yıllardır inovatif ürünleriyle yer aldığı Amerika Birleşik Devletleri'nde Getir sanal market aracılığıyla da ürünlerini tüketicilerle buluşturuyor.

Pandemi döneminde gıda sektöründe yaşanan daralma ve küçülmeye rağmen Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam eden Muratbey, dijitalleşen dünyada online alışverişle Burgu'yu dünyanın en uzak köşelerine ulaştırıyor ve Getir sanal market aracılığı ile Amerika Birleşik Devletleri'ndeki pazar payını arttırıyor.

İnovatif ve sağlıklı ürünlerimiz ile 30. yılımızı kutluyoruz

Muratbey Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Erol, inovatif ve sağlıklı ürünlere olan talebin her geçen gün arttığını belirterek, "Son 3 yıl dünyamızı ve ülkemizi derinden sarsan pandeminin gölgesinde geçti. Hayatımızın her alanında etkilerini derinden hissettiğimiz bu süreçte bizler üretim ve istihdamda sürdürülebilirliği sağlamak ve ülke ekonomisine katkı vermek amacıyla faaliyetlerimizi devam ettirdik. İnsan sağlığını koruyan ürünlerimizin yanı sıra çalışanlarımız için de ek önlemler alarak ülkemize ve insani değerlere olan sorumluluklarımızı yerine getirdik. Kuruluşumuzun 30. yılını kutlarken, milletimizden aldığımız destek ve motivasyonla memleketimize en iyi şekilde hizmet etmek için var gücümüzle çalıştık ve bunda fazlasıyla başarılı olduk" dedi.

Yenilikçi peynirlerimiz yurt dışında da tercih ediliyor

Erol, "30. yılımızı sahip olduğumuz değerlerin yol göstericiliğinde dünyanın 5 farklı kıtasında ülkemizi ve bayrağımızı gururla temsil ederek kutluyoruz. Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere yurt dışı pazarlarda kendi markamızla ve Türkiye'de üretilmiş yerel peynir çeşitleriyle, yenilikçi ürünlerimizle rekabet ediyor olmak bizim için gurur verici. Ülkemizi yeni pazarlarda en iyi şekilde temsil ediyor, sürdürülebilir kalkınma vizyonuna katkı sağlamaya devam ediyoruz. Ürünlerimizle uzun yıllardır yer aldığımız ABD'de şimdi de Getir sanal market aracılığıyla dağıtım yapıyoruz. Bizleri her zaman destekleyen ürünlerimizi sofralarından eksik etmeyen lezzet severlere teşekkür ederiz" diye konuştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Türk peyniri ABD'de online satışa çıkacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türk peyniri ABD'de online satışa çıkacak - Son Dakika
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