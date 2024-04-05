Türk Polis Teşkilatı\'nın 179. Yıl Dönümü Kutlamaları Gerçekleştirildi

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Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 179'uncu yıl dönümü dolayısıyla Atatürk heykeline çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

10 Nisan 1845 tarihinde İstanbul'da kurulan Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 179'uncu yıl dönümünün Ramazan Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle kutlamalar öne çekildi. Aydın Valiliği önünde düzenlenen kutlama töreni, Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici'nin çelenk sunması ile başlayıp, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Çelenk sunumunun ardından konuşan Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Türk polisinin milli ve manevi hassasiyetleri gereği yüksek şuura sahip olduğunu ifade etti.

Müdür Ekici konuşmada, "Mensubu olmaktan gurur duyduğumuz Türk Polis Teşkilatının 179. Yıldönümünün haklı gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Türk milleti polisine her zaman güvenmiş ve her türlü desteği vermiştir. Milletimizin bize duyduğu bu güvene layık olmak öncelikli hedefimiz olmalıdır" dedi.

Aydın'daki kutlamalara İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Polis Eğitim Merkezi Müdürü Sezai Er, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, komiserler ve teşkilat üyeleri katıldı.

Çelenk töreninin ardından Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Polis Eğitim Merkezi Müdürü Sezai Er ve beraberindeki heyet Aydın Valisi Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret ederek çiçek takdim etti. - AYDIN