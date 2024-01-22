Türk Şiirinde Vatan Tartışması Paneli Düzenlendi

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şubesi ile ŞEHİRDER ortaklaşa "Türk Şiirinde Vatan Tartışması" konulu panel düzenledi.

Programın açılış konuşmasını yapan TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş kapitalizmin, modernizmin, sosyal medya kültür ağının ve teknolojinin bilhassa doğu toplumlarını kendi kimliklerinden uzaklaştırdığına dikkat çekerek modern insanın vatansız, bayraksız, milli değerlerinden soyunmuş bir karaktere iştahla büründüğünü söyledi.

Filistin'deki Müslüman soykırımının görünürdeki aktörünün İsrail ama asıl aktörün haçlı Batı zihniyetini olduğunu, Doğu'yu kimliklerinden koparan Batının kendi tarihini ve mitolojisini en diri şekilde yaşattığını, asırlardır devam eden kinini, ideallerini asla unutmadığını dünya coğrafyasındaki katliamlardan bildiklerini söyleyen Murat Ertaş "TDED Erzurum ve ŞEHİRDER olarak insanımıza ve bilhassa gençlerimize vatanın ne demek olduğunu her biri milli kimliğimizin rengi olan şairlerin mısralarından ve yaşadıklarından anlatmak istiyoruz." diye konuştu. - ERZURUM