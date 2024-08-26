Türk Yıldızları Ankara Semalarında Gösteri Uçuşu Gerçekleştirecek

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Türk Yıldızları akrobasi takımı 30 Ağustos'ta Ankara semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirecek.

Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde bulunan ulusal akrotim gösteri ekibi Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı çerçevesinde Ankara semalarında boy gösterecek.

Konuya ilişkin Ankara Valiliği de "30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları Ankara etkinlikleri kapsamında aşağıdaki programa göre Türk Yıldızları prova ve gösteri uçuşları düzenleyecektir. Değerli Ankaralıların şehir merkezi üzerinde yapılacak planlı prova ve gösteri uçuşları nedeniyle oluşabilecek yüksek ses düzeyi dolayısıyla tedirginlik yaşamamaları için 'Türk Yıldızları Prova ve Gösteri Uçuşları Programı' kamuoyunun bilgisine sunulur" açıklamasında bulundu. - ANKARA