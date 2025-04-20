Türk Yıldızları Mersin\'de Gösteri İçin Hazırlanıyor

Mersin semalarında birbirinden güzel koreografiye imza atacak olan Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Vali Atilla Toros ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti.

Türk Yıldızları ekibinden Üsteğmen Fatih Sağlam, Üsteğmen Mehmet Cihad Karadutlu, Kıdemli Başçavuş İbrahim Genç ve Üstçavuş Ramazan Göz, Mersin Valiliği himayesinde, Büyükşehir Belediyesi koordinesinde gerçekleşecek görsel şölen öncesi Vali Atilla Toros ile bir araya geldikten sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti.

"Mersin halkı sabırsızlıkla Türk Yıldızları'nı bekliyor"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ziyarette gerçekleştirdiği konuşmasında, Mersin Valiliğinin himayesinde ve Büyükşehir Belediyesinin koordinasyonunda güzel bir gösteri gerçekleşeceğine inandığını söyledi. Türk Yıldızlarının, Mersin'de en son 2018 yılında gösteri gerçekleştirdiğini hatırlatan Seçer, "Sizlerin tabi ki engin deneyimleri ile çok güzel bir gösteri olacağını düşünüyoruz. Mersin halkı sabırsızlıkla Türk Yıldızlarını bekliyor" dedi.

"Buranın coşkusunu biz de özledik"

Mersin'de bulunmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirten Üsteğmen Fatih Sağlam ise "Güzel bir gösteri olacağını düşünüyoruz. Buranın coşkusunu biz de özledik, en son 2018'de bir gösteri yapılmıştı. Şehirde de bir coşku hissediyoruz şimdiden" diye konuştu.

Ziyaret sonunda Türk Yıldızları ekibi tarafından Başkan Seçer'e imzalı Türk Yıldızları tablosu hediye edildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan ve süpersonik savaş uçaklarıyla gösteri yapan dünyaca ünlü bir akrotim olan Türk Yıldızları, 23 Nisan dolayısıyla NF-5 2000 A/B tipi savaş uçakları ile Mersin semalarını süsleyecek. Türk Hava Kuvvetleri ve TSK adına Türkiye Cumhuriyetini temsilen kurulan tek akrotim olan Türk Yıldızları, dünyada 8 süpersonik savaş uçağıyla gösteri yapan ilk akrotim olarak geçiyor. - MERSİN