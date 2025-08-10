Türk Yıldızları Trabzon\'da nefes kesti

Dünyanın en seçkin gösteri uçuşu ekipleri arasında yer alan Türk Yıldızları'nın Trabzon'daki gösterisi nefes kesti.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından şehit Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep adına düzenlenen gösteriyi on binlerce vatandaş izledi. Ayasofya sahili ile Akyazı mevkii arasındaki sahil şeridinde vatandaşlar gösteriyi izlemek için yerini alırken, çok sayıda vatandaş da kurulan dev ekranın çevresinde toplandı. Türk Yıldızları yaklaşık 30 dakika boyunca havada sergiledikleri akrobatik hareketlerle izleyenleri mest etti.

Gösteri öncesi düzenlenen etkinlikte konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Bugün Türk Yıldızları şehadete eren şehrimizin evladı, o da bir Türk Yıldızı, Burak Gençcelep'imiz adına geldiler. Hoş geldiler, sefalar getirdiler. Burada Burak Gençcelep kardeşimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.

Gösteriyi izleyen vatandaşlardan Muharrem Karabina, daha önce üç kez Türk Yıldızları'nı izlediğini belirterek, "Göğsümüz kabardı. Böyle bir orduya, böyle pilotlara sahip olmak her devlete nasip olmaz. Çok gururluyuz. Çok yoğun bir ilgi var. Biz de buraya yaklaşık üç saat önce geldik" dedi.

İleride pilot olmak istediğini ifade eden Ömer Karabina ise, "Çok güzeldi, Türk Yıldızları'na başarılar diliyorum. Onların başarılarıyla gurur duyuyoruz. İleride ben de pilot olmak istiyorum" diye konuştu.

Gösteriyi izlemek için köyünden geldiğini kaydeden Havva Kardeş isimli vatandaş ise, "Ağlamaktan izleyemedim. Gerçekten gözyaşlarımı zor tuttum. Çok güzeldi. Biz program başlamadan iki saat önce geldik. Köydeydik, program olduğunu öğrenince köyden buraya geldik, geldiğimize değdi" dedi.

Gösteriye hayran kaldığını söyleyen Beren Bayburtoğlu, "Çok güzel bir gösteriydi, tekrar olmasını çok isterim. İlk defa Türk Yıldızları gösterisini izledim" diye konuştu. - TRABZON