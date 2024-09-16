Türkeli\'de Güzelkent Bağlantı Yolu 2024\'te Tamamlanacak

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Sinop'un Türkeli ilçesinde Güzelkent bağlantı yolunun bu yıl tamamlanacağı açıklandı.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ve beraberindekiler Türkeli ilçesini ziyaret etti. Milletvekili Maviş, yaptığı açıklamada, sahilden geçen Türkeli çevre yolunun sağ platformunun (tek şeridi) ve Lazburnu mevkiindeki Güzelkent bağlantı yolunun devam eden çalışmalarla birlikte 2024 yılı Kasım- Aralık aylarında hizmete sunulacağını aktardı. 1,2 kilometrelik Türkeli Devlet Hastanesi yolunda sıcak asfalt çalışmalarına başlandığını vurgulayan Maviş, "Bir taraftan köy grup yollarında, bir taraftan şehir merkezinde yapacağımız sıcak asfalt çalışmalarıyla yol problemini kökten çözeceğiz. İlçemizi şantiyeye dönüştürdüğümüzü ifade etmiştik. Gerek altyapı olsun, gerekse kamu kurum, mesire alanı gibi projelerle yaptığımız yatırımların ardından önümüzdeki süreçte üstyapı işlerini hızlandırarak, vatandaşın ulaşım ağını rahatlayıp, kolaylaştırmak istiyoruz. Vatandaşlarımız altyapıda yürüttüğümüz kapsamlı çalışmaların getirdiği zorlu süreci yaşadı. Artık sancılı dönem sona erdi. Önümüzdeki birkaç yıl içinde yapılacak üst yapı çalışmalarıyla ilçe büyük ivme kat etmiş olacak. Çöp konusu da önemli. Belediyemize kazandırdığımız semi treyler ile çöplerin ilçeden alınarak, Sinop- Erfelek yolu üzerindeki katı atık depolama tesisine nakliyatını ivedilikle sürdürüp, çöp sorununu gidermiş olacağız. Belediyemizin başlattığı Millet Bahçesi Projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan 3 milyon lira ödenek tahsis ettik. Yine ilgili bakanlığımız tarafından kaldırım ve asfaltlama çalışmaları için 2 milyon lira ödenek çıkarttık" dedi.

Maviş, Türkeli'nin Çatak köylerindeki kanyon, şelaleler, mağara ve yaylaların bulunduğu bölgenin Tabiat Anıtı statüsünden Milli Parklar statüsüne geçerek, Türkeli Milli Parkları adı altında faaliyete geçeceği, bu kapsamda da çeşitli düzenlemelerle birlikte seyir terasının yapım inşasına başlanacağı aktarıldı.

Ziyaretin ardından, yılsonunda hizmete açılması planlanan (Sağ Platform) Türkeli Çevre Yolu (Şehir Geçişi) ve Güzelkent bağlantı yolundaki çalışmaları, Türkeli Devlet Hastanesi yolu asfalt çalışmalarını, Trafo Merkezi şantiye alanını, Türkeli/Akçabük/Direkli Grup Yolunda devam eden asfalt çalışmalarını yerinde incelediler. - SİNOP