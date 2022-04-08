Türkeli'de Polis Haftası etkinlikleri - Son Dakika
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Türkeli'de Polis Haftası etkinlikleri

08.04.2022 17:11
Türkeli'de Polis Haftası etkinlikleri

Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle İlçe Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Ersin Tütüncü ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle İlçe Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Ersin Tütüncü ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Türkeli'de bir dizi etkinlik düzenlendi. İlçe Emniyet Müdürü Ersin Tütüncü ve beraberindeki heyet, İlçe Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. Polis teşkilatının kuruluş yıldönümünü kutlayan Kaymakam Yılmaz, "Mesai mefhumu gözetmeksizin halkımızın asayişi ve güvenliği için gece-gündüz, yaz kış demeden çalışan kahraman polis teşkilatımızın 177. yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

Belediye Başkanı Veysel Şahin, Belediye Başkan Yardımcıları İhsan Aslan ve Ahmet Özcan ile birlikte, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıl dönümü münasebetiyle İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Başkan Şahin, ziyaretinde, İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polis memurlarının günlerini kutlayarak, çiçek takdim etti. - SİNOP

Türkeli'de Polis Haftası etkinlikleri
Türkeli'de Polis Haftası etkinlikleri

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Kaynak: İHA

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