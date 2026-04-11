Türkeli\'de Su Ürünleri Denetimleri Devam Ediyor

Sinop'un Türkeli ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince su ürünleri denetimlerinin aralıksız sürdüğü bildirildi.

Türkeli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, doğal kaynakların korunması ve su ürünleri avcılığının sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin teknik personeller tarafından mesai mefhumu gözetmeksizin yürütüldüğü ifade edildi. Açıklamada, su ürünleri stoklarının korunması, yasa dışı avcılığın önlenmesi ve ekosistemin sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik kontrollerin düzenli olarak devam ettiği vurgulandı.

Yetkililer, denetimlerin hem karada hem de kıyı bölgelerinde titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, doğal kaynakların korunmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini kaydetti. - SİNOP