Türkeli\'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları gerçekleştirildi

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Türkeli ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü münasebetiyle Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama programı gerçekleştirildi.

Zafer Bayramı kutlama programı kapsamında, tören öncesi kaymakamlık makamında tebriklerin kabulü yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Anıta, Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı makamları çelenklerinin sunulmasının ardından, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Jandarma Astsubay Çavuş Hakan Çavuşoğlu yaptı. Konuşmanın ardından tören sona erdi.

Törene, İlçe Kaymakamı Safa Kahraman, ilçe protokolü, jandarma ve emniyet personelleri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı. - SİNOP