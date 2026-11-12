Türkeli İlçe Müftüsü Dr. Fikri Göncü, bağışçılara teşekkür belgesi takdim etti

Sinop'un Türkeli İlçe Müftüsü Dr. Fikri Göncü, Türkiye Diyanet Vakfına yaptıkları bağışlarla katkı sağlayan hayırseverleri ziyaret ederek teşekkür belgelerini takdim etti.

Türkiye Diyanet Vakfı Başkan Vekili Osman Zeki Çakır'ın imzasını taşıyan belgelerin takdimi kapsamında gerçekleştirilen ziyaretlerde Göncü'ye, vakıf yetkilileri Cihat Hülagü ve Osman Haliloğlu eşlik etti. Ziyaretlerde hayırseverlerle sohbet eden Göncü, bağış ve hizmetlerinden dolayı kendilerine teşekkür etti.

Türkiye Diyanet Vakfı Kıdemli Uzmanı Cihat Hülagü ise teşekkür ziyaretleri kapsamında bugüne kadar 20 il ve ilçede hayırseverlerle bir araya geldiklerini belirtti. Ziyaretler, teşekkür belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.