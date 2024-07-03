Türkiye A Milli Futbol Takımı Avusturya'yı yenerek çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
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Türkiye A Milli Futbol Takımı Avusturya'yı yenerek çeyrek finale yükseldi

Türkiye A Milli Futbol Takımı Avusturya\'yı yenerek çeyrek finale yükseldi

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Euro 2024 yolunda son 16 turundaki rakibi Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Başakşehir Millet Bahçesi'nde maçı izleyen Başakşehirliler ise büyük bir heyecanla takip ederken, zafer sonrası ortalık bayram yerine döndü.

03.07.2024 10:39  Güncelleme: 10:43
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Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız Euro 2024 yolunda son 16 turundaki rakibi Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Başakşehir Millet Bahçesi'nde maçı izleyen Başakşehirliler ise büyük bir heyecanla takip ederken, zafer sonrası ortalık bayram yerine döndü.

Türkiye A Milli Futbol Takımı'mızın Euro 2024 yolundaki serüveni devam ediyor. Gruplarda elde ettiği başarı sonrası büyük bir mutluluk yaşatan milliler, çeyrek finale yükselmek için Avusturya karşısına çıktı. A Millilerin maçını hep beraber izleyerek heyecana ortak olmak isteyen Başakşehirliler de Başakşehir Millet Bahçesi'nde buluştu. Başakşehir Belediyesi tarafından kurulan dev ekranda maçı izleyen ilçe sakinleri maçı heyecanla takip etti. Çekişmeli geçen karşılaşmayı 2-1'lik skorla kazanan milli takımımız adını çeyrek finale yazdırdı. Milli takımın zaferi, tüm yurtta olduğu gibi Başakşehir'de de coşkuyla kutlandı. Maç sonrası milli takımı destekleyen taraftarlarımız hep birlikte marşlar söyleyerek zaferi kutladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türkiye A Milli Futbol Takımı Avusturya'yı yenerek çeyrek finale yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye A Milli Futbol Takımı Avusturya'yı yenerek çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
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