Türkiye-Almanya Danışma Günleri: Sosyal Güvenlik Hakları ve Borçlanma Hakkında Bilgilendirme

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Türkiye- Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin öngördüğü yaşlılık, malullük, ölüm ve hastalık halinde sağlanan sosyal güvenlik hakları ve yurtdışında geçen sürelerin borçlanma yoluyla değerlendirilmesine ilişkin sorular Türkiye-Almanya Danışma Günlerinde yanıt bulacak.

Türk ve Alman vatandaşlarının sosyal güvenlik hakları konusunda bilgilendirmeye yönelik yapılacak toplantı Nevşehir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Hizmet Binasında gerçekleştirilecek. 1965 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye-Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesine göre, Almanya'da çalışan vatandaşlar ile bu kişilerin aile bireylerinin sosyal güvenlik hakları Türkiye'de de kullanım hakkına sahip. 25-26-27 Haziran 2024 tarihlerinde SGK Nevşehir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Hizmet Binasında yapılacak olan Türkiye - Almanya Danışma Günlerinden Nevşehir, Aksaray, Kayseri, Kırşehir, Niğde ve Yozgat illerinde ikamet eden Türk ve Alman vatandaşlar ile bu kişilerin aile bireyleri yararlanabilecek.

Danışma hizmeti, Türkiye-Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin öngördüğü yaşlılık, malullük, ölüm ve hastalık halinde sağlanan sosyal güvenlik haklarına ve yurtdışında geçen sürelerin borçlanma yoluyla değerlendirilmesine ilişkin soruların Türk ve Alman uzmanlarla birebir yapılacak görüşmelerle cevaplandırılması şeklinde gerçekleştirilecek.

Danışma hizmeti ücretsiz olarak Türkçe ve Almanca dillerinde verilecek.

Danışma hizmetinden yararlanmak isteyenlerin 0 312 432 12 26 veya 0 312 432 12 29 numaralı telefonlardan randevu almaları ve danışma gününe mutlaka kimlik, Türk sigorta sicil numarası, tahsis numarası, yabancı ülke sosyal güvenlik numarası, sicil numarası, Almanya'da bulunduğu esnadaki ikamet ve çalışma yerlerine ait belgelerle birlikte gelmeleri gerektiği ifade edildi. - NİĞDE