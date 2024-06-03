Türkiye Beyazay Derneği Kütahya Şubesi\'nden Geleneksel Birlik ve Beraberlik Kahvaltısı

Türkiye Beyazay Derneği Kütahya Şubesi tarafından düzenlenen "Geleneksel Birlik ve Beraberlik Kahvaltısı" düzenlendi.
Programı düzenleyen Türkiye Beyazay Derneği Kütahya Şubesine teşekkür eden Vali Musa Işın, "Bizi buluşturan derneğimize teşekkür ederim. Allah birlikteliğimizi daim etsin" dedi.
Programa Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Sn. Tuğgeneral Mustafa Baş, Kütahya Belediye Başkanımız Sn. Eyüp Kahveci, Türkiye Beyazay Derneği Kütahya Şube Başkanı Sn. Halil Bilgiç, sivil toplum kuruluş temsilcileri, dernek üyeleri ve davetliler katıldı. - KÜTAHYA
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