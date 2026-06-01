Türkiye Çevre Haftası Töreni Edirne'de Gerçekleşti

01.06.2026 11:39
Edirne'de düzenlenen törende iklim değişikliği ve çevre koruma vurguları yapıldı.

(EDİRNE) - Edirne'de, "Türkiye Çevre Haftası" kapsamında tören düzenlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ayşe Sarı, "İklim değişikliği, artan sıcaklıklar, kuraklık, ani sel ve orman yangınları gibi afetler bugünün en büyük krizi haline gelmiştir. Bu süreç bizlere göstermektedir ki çevreyi korumak artık bir tercih değil, zorunluluktur" dedi.

Hafta kapsamında düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'nda çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Protokol üyeleri ve çok sayıda öğrencinin katıldığı törende konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ayşe Sarı, iklim değişikliğine dikkati çekti.

Sarı, "Bu yılki 'Dünya Bize Emanet' mottomuz insanların ortak sorumluluğunu en yalın ve en güçlü şekilde ifade etmektedir. Çünkü bizler doğanın sahibi değil, onu korumakla yükümlü emanetçileriyiz. Ne yazık ki bugün küresel ölçekte çok büyük çevresel sorunlarla karşı karşıyayız. İklim değişikliği, artan sıcaklıklar, kuraklık, ani sel ve orman yangınları gibi afetler bugünün en büyük krizi haline gelmiştir. Bu süreç bizlere göstermektedir ki çevreyi korumak artık bir tercih değil, zorunluluktur. Çocuklarımıza temiz hava, sağlıklı su kaynakları, yaşanabilir şehirler bırakabilmek için bugünden harekete geçmek zorundayız. Doğaya gösteriğimiz özen, geleceğe gösterdiğimiz saygının en somut göstergesidir" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: ANKA

