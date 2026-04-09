Türkiye-Çin\'den Sağlık Turizmi Protokolü

Sağlık Turizmi Konfederasyonu (SATKOF) ve Uluslararası Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (USTKON) ile Türkiye-Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği Başkanı İhsan Beşer arasında sağlık turizmi, sanayi, uluslararası ticaret, tıbbi aromatik bitkiler ve yatırım alanlarını kapsayan kapsamlı bir iş birliği protokolü imzalandı.

SATKOF ve USTKON Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay ile Türkiye-Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği Başkanı İhsan Beşer arasında gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda imzalanan protokol ile Türkiye ile Çin arasında yeni ekonomik, sağlık ve yatırım temelli iş birliklerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Stratejik alanlarda güç birliği imzalanan protokol kapsamında sağlık turizmi projeleri, medikal teknoloji iş birlikleri, sanayi ve ticaret yatırımları, tıbbi aromatik bitkiler ve doğal ürün ticareti, Çin ile yatırım projeleri, Uluslararası B2B organizasyonları alanlarında ortak çalışmalar yürütülecektir.

Türkiye'nin sağlık ve ticaret vizyonu uluslararası boyuta taşınıyor

SATKOF ve USTKON Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay, "Türkiye'nin sağlık turizmi, sanayi ve doğal ürün potansiyelini uluslararası iş birlikleri ile büyütmeyi hedefliyoruz. Bu protokol, ülkeler arasında ekonomik ve bilimsel iş birliklerini güçlendirecek önemli bir adımdır" dedi.

Türkiye-Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği Başkanı İhsan Beşer ise Türkiye ile Çin arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak projelerin artırılması yönünde bu protokolün önemli fırsatlar oluşturacağını belirtti.

Uluslararası sağlık ve ticaret diplomasisine katkı

Gerçekleştirilen bu iş birliği ile SATKOF'un sağlık turizmi alanındaki uluslararası ağı, USTKON'un sanayi ve ticaret gücü ve Türkiye-Çin iş geliştirme platformu bir araya gelerek yeni yatırım fırsatlarının oluşturulması hedeflenmektedir.

Protokol ile ayrıca tıbbi aromatik bitkiler, doğal sağlık ürünleri ve sağlık teknolojileri alanlarında ortak projeler geliştirilmesi planlanmaktadır. - ANKARA