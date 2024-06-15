Türkiye Cumhuriyeti Kabil Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve Misyon Şefi Cenk Ünal, kurban vekaletini Türkiye Diyanet Vakfı'na verdi - Son Dakika
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Türkiye Cumhuriyeti Kabil Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve Misyon Şefi Cenk Ünal, kurban vekaletini Türkiye Diyanet Vakfı'na verdi

Türkiye Cumhuriyeti Kabil Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve Misyon Şefi Cenk Ünal, yurt içinde kesilmek üzere kurban vekaletini Türkiye Diyanet Vakfı'na verdi. Ünal, Türkiye Diyanet Vakfı'nın yürüttüğü 2024 Yılı Vekaletle Kurban Organizasyonu'na kurban bağışında bulundu. Afganistan'da kurban hazırlıklarını sürdüren TDV heyeti, Kabil Büyükelçiliğini ziyaret ederek Ünal'a bağış makbuzu takdim etti. Ünal, bağışının en doğru kişilere ulaştırılacağından emin olduğunu belirtti ve Afgan halkına fayda sağlamayı umduğunu ifade etti.

15.06.2024 13:52
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Türkiye Cumhuriyeti Kabil Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve Misyon Şefi Cenk Ünal, yurt içinde kesilmek üzere kurban vekaletini Türkiye Diyanet Vakfı'na verdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla yürütülen 2024 Yılı Vekaletle Kurban Organizasyonu'na Maslahatgüzar Ünal kurban bağışında bulundu. Kurban Bayramı öncesi Afganistan'da kurban hazırlıklarını sürdüren TDV heyeti, Kabil Büyükelçiliğini ziyaret etti. Ziyarette TDV'nin kurban organizasyonuna yurt içinde kesilmek üzere bağışta bulunan Ünal'a bağış makbuzu takdim edildi.

"Bu tip yardım faaliyetleri her zaman gerçekleştiriliyor"

Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Ünal, "Kurban bağışında bulunmak hem dinimizin gereği hem de günümüzün uluslararası ilişkilerinde ülkeler arasında bu tip yardım faaliyetleri her zaman gerçekleştiriliyor. Ben de bağışımı Türkiye Diyanet Vakfı'na yaptım ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın yaptığı organizasyonla bağışımızın en doğru kişilere ulaştırılacağından en ufak bir şüphem yok, içimiz rahat" dedi.

"Afgan halkına bir nebze fayda olur"

Kurban faaliyetlerinin Afgan makamlarıyla iş birliği halinde organize edildiğini aktaran Ünal, "Diyanet Vakfı bu yıl burada bin 900'ün üzerinde büyükbaş kurban kesimi gerçekleştirecek. Umarım Türk halkının bağışlarıyla kestiğimiz kurbanlar ihtiyacı olan Afgan halkına bir nebze fayda olur" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türkiye Cumhuriyeti Kabil Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve Misyon Şefi Cenk Ünal, kurban vekaletini Türkiye Diyanet Vakfı'na verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye Cumhuriyeti Kabil Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve Misyon Şefi Cenk Ünal, kurban vekaletini Türkiye Diyanet Vakfı'na verdi - Son Dakika
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