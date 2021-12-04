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Türkiye'de bir ilk; dış ticaret ve lojistik meslek lisesi - Son Dakika

Türkiye'de bir ilk; dış ticaret ve lojistik meslek lisesi

04.12.2021 17:45
Türkiye'de bir ilk; dış ticaret ve lojistik meslek lisesi

Melikgazi Belediyesi ve Akdeniz İhracatçılar Birliği (AKİB) işbirliği ile yapılacak olan 24 derslikli Dış Ticaret ve Lojistik Meslek Lisesi'nin protokol imza ve tanıtım töreni yapıldı.

Melikgazi Belediyesi ve Akdeniz İhracatçılar Birliği (AKİB) işbirliği ile yapılacak olan 24 derslikli Dış Ticaret ve Lojistik Meslek Lisesi'nin protokol imza ve tanıtım töreni yapıldı.

Bu okuldan mezun olacak öğrenciler ara eleman olarak organize sanayi bölgesindeki ihracatçı firmaların çok fazla ihtiyaç duyduğu dış ticaret operasyon ve pazarlama alanında iş imkanına kavuşacaklar. Tüm sanayicilere destek verecek ara eleman açığını kapatacak olan okulun protokol imza törenini gururla gerçekleştirdiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Bu okulumuz için çok çalıştık, çok uğraştık. Türkiye'de ilk olan Dış Ticaret ve Lojistik Meslek Lisesi'nin temelini de yakında atacağız. Proje çalışmalarımızı tamamladık. Yakında Hava İkmal Millet Bahçesi'nin içine 25 bin metrekare alana Havacılık ve Uzay Lisesi'de yapacağız. Tam 14 okul oldu ve Melikgazi'de bu sayıyı her geçen yıl artıracağız. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Kayseri modelini en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Protokolümüzün hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ta Kayseri'nin dayanışma içinde hizmet ettiğini söyleyerek, "Şehrimizi endüstri ve ticaret alanında geliştirmenin yanında diğer alanlardaki talep ve ihtiyaçları da karşılamak üzere 16 ilçe belediye başkanı olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İhracat ve lojistik üzerine yapılan bu proje çok anlamlı olmuş. Emeğinize sağlık. Şehrimize hayırlı olsun" diye konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ise, "Kayseri nerden nereye geldi. Emeği geçenlere teşekkürler. Bu okul ile fabrikalardaki ara eleman sıkıntısı ortadan kalkacak istihdama katkı sağlanacak. Hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de, "Bu hayırlı işin protokolünü beraber imzalıyoruz. Allah nice hayırlı hep birlikte olmayı nasip etsin. İnşallah burası nice evlatlarımıza eğitim yuvası olacak." şeklinde konuştu.

AKİB Başkanı Onur Kılıçer de Kayseri'de bu anlamlı protokolü imzaladıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, "Dış ticaret ve lojistik okulumuzdan mezun olacak öğrencilerimizle ara eleman açığını kapatmak ve ihracat bilincini daha da geliştirmek gayretindeyiz. Kayseri'deki firmalarımız öğrencilerimiz staj imkanı sağlayacak. Mezuniyet sonrası da iş garantisi yine ihracatçılarımız tarafından sağlanacaktır. 24 derslikli Dış Ticaret ve Lojistik Meslek Lisemizin protokolünün hayırlı olmasını dilerim." diye konuştu. - KAYSERİ

Türkiye'de bir ilk; dış ticaret ve lojistik meslek lisesi
Türkiye'de bir ilk; dış ticaret ve lojistik meslek lisesi
Türkiye'de bir ilk; dış ticaret ve lojistik meslek lisesi
Türkiye'de bir ilk; dış ticaret ve lojistik meslek lisesi
Türkiye'de bir ilk; dış ticaret ve lojistik meslek lisesi
Türkiye'de bir ilk; dış ticaret ve lojistik meslek lisesi

Melikgazi, Akdeniz, Kayseri, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Türkiye'de bir ilk; dış ticaret ve lojistik meslek lisesi - Son Dakika


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