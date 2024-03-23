Türkiye'de Engelli Sağlık Kurulu Raporu Olan 65+ Yaş Grubunun Oranı Yüzde 8,7 - Son Dakika
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Türkiye'de Engelli Sağlık Kurulu Raporu Olan 65+ Yaş Grubunun Oranı Yüzde 8,7

Türkiye\'de Engelli Sağlık Kurulu Raporu Olan 65+ Yaş Grubunun Oranı Yüzde 8,7

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmaya göre, Türkiye'de engelli sağlık kurulu raporu olan 65+ yaş grubunun oranı yüzde 8,7 olarak belirlendi. Araştırma, yaşlı nüfusla ilgili politikaların geliştirilmesi ve yaşlı refahı göstergelerinin elde edilmesi amacıyla gerçekleştirildi. Ayrıca, engelli sağlık kurulu raporu olan kişilerin çoğunluğunun kronik hastalık, ortopedik sorunlar ve görme engeli gibi sağlık sorunlarına sahip olduğu tespit edildi.

23.03.2024 13:00
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Türkiye'de engelli sağlık kurulu raporu olan 65+ yaştaki kişilerin oranı yüzde 8,7 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmada Türkiye'nin yaşlılık haritası çıkarıldı.

Araştırma ile Türkiye'de yaşlı nüfus ile ilgili politikaların geliştirilmesine temel teşkil etmek üzere somut verilerin elde edilmesi, mevcut verilerin bir araya getirilmesi ve yaşlı refahı göstergelerinin elde edilmesi amaçlandı.

Yapılan araştırmada, Türkiye'de engelli sağlık kurulu raporu olan 50 ve daha yukarı yaştaki kişilerin oranı %7,6 oldu. Bu oran 65 ve daha yukarı yaştaki kişiler için %8,7 oldu. Engelli sağlık kurulu raporu olan 65 ve daha yukarı yaştaki erkeklerin ve kadınların oranının %8,7 ile aynı olduğu görüldü.

Engelli sağlık kurulu raporu olan 65 ve daha yukarı yaştaki kişilerin %77,6'sının kronik hastalık, %48,7'sinin ortopedik, %23,0'ının görme, %15,2'sinin işitme, %11,7,'sinin zihinsel, %10,0'ının dil ve konuşma, %7,6'sının ruhsal ve duygusal ve %1,4'ünün diğer nedenler ile engelli sağlık kurulu raporu olduğu görüldü. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türkiye'de Engelli Sağlık Kurulu Raporu Olan 65+ Yaş Grubunun Oranı Yüzde 8,7 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'de Engelli Sağlık Kurulu Raporu Olan 65+ Yaş Grubunun Oranı Yüzde 8,7 - Son Dakika
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