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Türkiye'de Hava Durumu Tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, Türkiye'nin kuzeydoğusu ile batı kıyılarının parçalı yer yer çok bulutlu olması beklenirken, Çanakkale, Balıkesir'in batı çevreleri, Kuzey Ege kıyıları, İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde hafif yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu bir hava bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor. Bazı illerde ise günün en yüksek sıcaklıkları şu şekilde: Ankara 12°C, İstanbul 15°C, İzmir 17°C, Adana 20°C, Antalya 21°C, Samsun 16°C, Trabzon 15°C, Erzurum 5°C ve Diyarbakır 9°C.

Türkiye\'de Hava Durumu Tahmini
30.12.2023 - 08:59,
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin kuzeydoğusu ile batı kıyılarının parçalı yer yer çok bulutlu, Çanakkale, Balıkesir'in batı çevreleri ve Kuzey Ege kıyıları ile İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere hafif yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığı: Önemli bir değişiklik beklenmiyor, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 12

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 15

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı 17

Adana: Az bulutlu ve açık 20

Antalya: Az bulutlu ve açık 21

Samsun: Az bulutlu 16

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 15

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 5

Diyarbakır: Az bulutlu 9 - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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