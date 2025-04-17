Türkiye\'de İlk Kağıt Enstalasyonu Sergisi: Palimpsest

Türkiye'de bu temada düzenlenen ilk sergi olma özelliğini taşıyacak olan "Palimpsest: Kağıt Enstalasyonu Sergisi", 18 Nisan'da SEKA Kağıt Müzesi ev sahipliğinde sanatseverler ile buluşacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Müzeler ve Kütüphaneler Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2025 yılı programı, "Selülozdan Miras, Kağıttan Tarih" mottosuyla hayata geçirilecek. Etkinlik kapsamında "Modern Sanatta Kağıt" ve "Geleneksel Sanatta Kağıt" başlıkları altında iki ayrı sergi sanatseverlerle buluşacak. Program yarın saat 13.30'da başlayacak.

Etkinliğin öne çıkan bölümlerinden biri olan "Palimpsest: Kağıt Enstalasyonu Sergisi", Türkiye'de bu temada düzenlenen ilk sergi olma özelliğini taşıyor. Postmodern sanatın çok katmanlı yapısını ve geri dönüşüm odaklı yaklaşımını yansıtan sergi, geçmişin izlerini taşıyan kağıt yüzeyleri aracılığıyla tarih ve kültürün çok katmanlı anlatılarını gün yüzüne çıkarıyor.

Enstalasyonlar, ziyaretçilere mekana yayılan özgün bir sanat deneyimi sunacak. Serginin küratörlüğünü Doç. Dr. Begüm Savçın, Hülya Küpçüoğlu ve Duygu Sabancılar üstlenirken, Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden akademisyen sanatçılar da eserleriyle bu özel sergide yer alacak.

Etkinlik kapsamında ziyaretçilerin kağıt yapım sürecine birebir katılım sağlayabileceği uygulamalı bir atölye çalışması da gerçekleştirilecek. Doç. Dr. Yusuf Parlak tarafından yürütülecek olan kağıt yapım atölyesi, 16.00-17.00 saatleri arasında sergi salonunda kurulacak özel bir alanda katılımcılarla buluşacak. - KOCAELİ