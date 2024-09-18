Türkiye'de İlk Şanzımanlı MVR Üretimi Başarıyla Tamamlandı

Yerel

Türkiye'de ilk kez imal edilen ileri teknoloji vantilatörlerle tuz üretilecek

Türkiye'nin ilk şanzımanlı yoğunlaştırıcıları Denizli'de yapıldı

DENİZLİ - Denizli'de ileri teknoloji endüstriyel vantilatör, MVR (Mechanical Vapor Recompression-Yoğunlaştırıcı) ve turbo kompresörlerin üretimi, bakım ve onarımlarını yapan Efsan Makina tarafından Türkiye'de ilk kez 3 adet şanzımanlı MVR imalatı yapıldı. Testlerden de başarıyla geçen şanzımanlı MVR'ler tuz imalatında kullanılacak.

Denizli'de ileri teknoloji endüstriyel vantilatör, MVR ve turbo kompresörlerin üretim, bakım ve onarımlarını yapan Efsan Makina, uzun mühendislik çalışmalarının ardından tuz imalatında kullanılacak çok yüksek devirle dönebilen üç adet şanzımanlı MVR imalatını gerçekleştirdi. Türkiye'de ilk kez Denizli'de üretilen şanzımanlı MVR'lerin Efsan Makina Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öbke, Efsan Makina Fabrika Müdürü Ramazan Ayrancı ve mühendislerin de katılımıyla test ve tecrübeleri yapıldı.

Yerli ve milli üretim

Honaz ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi'nde yıllardır yerli ve milli ileri teknoloji ürünler imal eden Efsan Makina'nın MVR imalatını yapan Avrupa daki üç firmadan biri olduğuna dikkat çeken Fabrika Müdürü Ramazan Ayrancı, "Efsan Makina olarak endüstriyel vantilatör, turbo kompresör ve MVR üretimleri yapmaktayız. Türkiye de ilk defa Efsan Makina tarafından yapılan şanzımanlı MVR'ın imalatını yaptık ve testlerini başarıyla tamamladık. Efsan Makina olarak MVR üretim teknolojisine sahip Avrupa'daki üç firmadan biriyiz. MVR imalatı yüksek mühendislik hesaplamaları ve dizaynları gerektirmektedir. Bu ürünler benim için 5 yıllık bir hayalin ve bir yıllık mühendislik çalışmalarının sonucunda ortaya çıkmıştır. Türkiye olarak daha önce ithalatını yapmak zorunda olduğumuz ürünlerin bugün Denizli de ihracatını yapabilir hale geldik" dedi.

Yurt içi ve yurt dışındaki müşterilerden gelen talepler doğrultusunda Denizli'de Türkiye'de ilk olacak ürünleri imal etmeye devam edeceklerini anlatan Ayrancı, "Her biri alanında uzman mühendis ekibimiz ve teknik personelimizle birlikte ses hızına yakın devirle dönebilen ürünlerin imalatını yapıyoruz. Bu ürünler kimya/petrokimya sektörü başta olmak üzere birçok alanda önemli noktalarda görev alıyorlar. Efsan Makina olarak daha spesifik ürünlerin imalatını başarıyla yapmaya devam edeceğiz. Öncelikle bu ürünlerin yapılması için ülkemize know-how sağlayan Efsan Makina Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Öbke' ye, emeği geçen mühendis arkadaşlarımıza ve ustalarımıza, bizlere güvenen ve beraber başarılı bir şekilde projelerini tamamladığımız müşterilerimize teşekkür ediyorum. Denizli'de yerli olarak ürettiğimiz ileri teknoloji endüstriyel vantilatör, MVR ve turbo kompresör imalatına müşterilerimizden gelecek talepler doğrultusunda devam edeceğiz. Bu imalatların yanında fabrikalarda kullanılan proses fanları ve diğer havalandırmayla ilgili makinelerin de bakımlarını onarımlarını her biri alanında yetişmiş uzman ekibimizle yapıyoruz" diye konuştu.