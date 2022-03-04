Türkiye'de toplanan yardımlar Ukrayna'ya doğru yola çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye'de toplanan yardımlar Ukrayna'ya doğru yola çıktı

04.03.2022 00:57
Türkiye'de toplanan yardımlar Ukrayna'ya doğru yola çıktı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından oradaki insanlara destek olmak isteyen Türk vatandaşları 6 tır insani yardım malzemesi topladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından oradaki insanlara destek olmak isteyen Türk vatandaşları 6 tır insani yardım malzemesi topladı. Ukrayna Büyükelçiliği'nde toplanan yardım malzemeleri yola çıktı.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından Türkiye'deki hayırseverler, savaş bölgesine gönderilmek üzere yardım malzemeleri topladılar. Elçiliklerde toplanan yardımlar, Ukrayna merkezli bir lojistik firması tarafından paketlenerek Ukrayna'ya doğru yola çıktı. Güvenlik sebebi ile güzergahı açıklanmayan yardım tırları içerisinde; tıbbi malzeme, kuru gıda, elbise, battaniye, çadır, çocuk bezleri gibi bir çok çeşit ürün bulunuyor. Toplamda 6 tır, 120 ton insani yardım savaş bölgesine doğru yola çıktı.

"Türk halkı çok büyük yardımlarda bulunuyor"

Lojistik firmasının sorumlularından İnna Harasymenko, "Bugün dünyaya seslenmek istiyoruz, ne yazık ki ülkemizde savaş var ve şu anda bizim ailemiz Ukrayna da çok kötü durumdalar, bulundukları bölgeden çıkamıyorlar. Türk halkı çok büyük yardımlarda bulunuyor, İş adamları, çalışanlar bütün herkes yardım ediyor, kim ne yapabilirse yapmaya çalışıyorlar, kimi maddi olarak, kimi manevi olarak destek olmaya çalışıyor. Savaşın başladığı ilk andan itibaren, Türkiye bize her konuda yardımcı oldu. Çocuklara yapılan yardımlar için çok teşekkür ederiz çünkü Çocuklar çok mağdur durumdalar. Herkesten rica ediyoruz bize dua etsinler, biz topraklarımız kaybetmek istemiyoruz. Yardımların arasında botlar, ilaçlar, su, bebek bezleri, mamalar, battaniyeler, yataklar, yaralılar için ilaçlar, kuru gıdalar bulunuyor. İnsanlar her şeyi gönderiyorlar" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Türkiye'de toplanan yardımlar Ukrayna'ya doğru yola çıktı Türkiye'de toplanan yardımlar Ukrayna'ya doğru yola çıktı Ukrayna'dan gelen Türk vatandaşları geride bıraktıkları için endişe duyuyor Ukrayna'dan gelen Türk vatandaşları geride bıraktıkları için endişe duyuyor

Türkiye, Ukrayna, Rusya, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Türkiye'de toplanan yardımlar Ukrayna'ya doğru yola çıktı - Son Dakika


Son Dakika
01:04 Gaziantep Türkiye Kupası'ndan elendi, teknik direktör Erol Bulut ateş püskürdü: Karaktersizliğini herkese gösterdi
00:59 Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli istifa etti, yerine Vahit Kirişci atandı
00:37 Otomotiv devleri Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlara destek verdi! Araç ve parça göndermeyecekler
00:31 Fenerbahçe - Trabzonspor maçını Zorbay Küçük yönetecek
00:26 Tır şoförü ve 2 arkadaşı 15 yaşındaki zihinsel engelli kıza 2 gün boyunca vahşeti yaşattı
00:14 Yoğun kar yağışı eğitime engel oldu! 9 ilde okullar 1 gün tatil edildi
00:09 Ibrahimovic, meğerse eleştirdiği takıma dönmek istemiş! PSG'nin sportif direktörü Leonardo her şeyi itiraf etti
23:19 Alanyaspor, Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti! Adını yarı finale yazdırdı
23:11 İsrail basını, Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin tutumunu değerlendirdi: Şimdiye kadarki en büyük kazanan Erdoğan
22:40 Türk derbisinde heyecan bir saniye eksik olmadı! Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi 84-79 mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 01:32:27. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye'de toplanan yardımlar Ukrayna'ya doğru yola çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement