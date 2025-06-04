Türkiye'deki Sahipsiz Hayvan Sorunu: Barınak Açığı ve Kısırlaştırma Tartışmaları - Son Dakika
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Türkiye'deki Sahipsiz Hayvan Sorunu: Barınak Açığı ve Kısırlaştırma Tartışmaları

Türkiye\'deki Sahipsiz Hayvan Sorunu: Barınak Açığı ve Kısırlaştırma Tartışmaları
04.06.2025 11:32  Güncelleme: 11:36
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Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Ali Eroğlu, Türkiye'de 4 milyon sahipsiz köpek bulunduğunu ve binden fazla belediyenin barınağı olmadığını belirtti. Barınak kapasitesi eksikliği, hayvanların insanlara saldırma olaylarıyla birleşince acil çözüm gerektiriyor.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Türkiye'de 4 milyon civarında sahipsiz köpek olduğunu belirterek, binden fazla belediyenin barınağı olmadığını ve dolayısıyla milyonlarca hayvanı alacak barınak kapasitesi bulunmadığını söyledi.

Aksaray'da bazı programlara katılan Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Türkiye'deki başıboş köpek popülasyonu, köpeklerin insanlara saldırmasıyla yaşanan olumsuz olaylar ve barınma sorunları hakkında ilgili bilgiler verdi. Türkiye'deki milyonlarca hayvanı alabilecek hayvan barınağının olmadığına ve binden fazla belediyenin de barınağı bulunmadığına dikkat çeken Eroğlu, "Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak ülkemizin güncel konularından birisi olmasından dolayı stratejik olarak yaklaşıyoruz. Yani biz güçlü bir mevzuat, güçlü bir yapılanma ve bütçeyle de önümüzdeki yıllarda bunun çözüleceğine inanıyoruz. Biliyorsunuz 7527 sayılı kanun Anayasa Mahkemesindeydi. Anayasa Mahkemesine reddiyle ilgili olan talep reddedildi, dolayısı ile kanun yürürlükte. Bu kanun gereği biran önce belediyelerimizin sokaktaki hayvanların rahat yaşayabileceği doğal yaşam alanlarına ve barınaklara sahip olması lazım. Hala özellikle barınak konusunda yaklaşık binden daha fazla belediyemizde barınak yok. Biran önce barınakların yapılması lazım. Barınak kapasitesi yetiyorsa barınakta kalacak hayvanlar. Orada tabiri caizse 3-5 hayvanın kalacağı yere siz 20-30 hayvanı koymaya çalışırsanız orada başka bir problem çıkacak" dedi.

"Ülkemizde bu acı olayların artık yaşanmaması gerekiyor"

Hayvanlara yönelik yapılan kısırlaştırma hakkında bilgiler veren Konsey Başkanı Eroğlu, "Kısırlaştırma konusunda bir yanlış anlaşılma var. Kısırlaştırılan hayvan saldırmaz diye bir şey söz konusu değil. Buradaki şey şu, kısırlaştırmak, popülasyonun çoğalmasının önüne geçmek ve sayıyı azaltmak. Barınaklarla birlikte 3,5-4 milyon civarında sahipsiz hayvandan bahsediliyor Türkiye'de. Elimizdeki rakamlar o şekilde. Bunu alacak barınak kapasitesi yok ki zaten. Yani tüm illerimizde bahsettiğimiz barınaklar yapılmış olsa bile bu hayvanları alacak kapasite belki olmayacak. İnsanımız hala bu konuda sıkıntılı. Biliyorsunuz birkaç ay önce de Şanlıurfa'da üniversiteden çıkan bir genç kızımız panikleyince ve saldırıdan kaçarken 2 araç birden çarptı, kızımız hayatını kaybetti. Şimdi bu acı olayların artık ülkemizde yaşanmaması gerekiyor" diye konuştu. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türkiye'deki Sahipsiz Hayvan Sorunu: Barınak Açığı ve Kısırlaştırma Tartışmaları - Son Dakika

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