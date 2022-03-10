Türkiye'deki yabancı gelinler Ukrayna için tek yürek oldu: Rus ve Beyaz Rusyalı bile var - Son Dakika
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Türkiye'deki yabancı gelinler Ukrayna için tek yürek oldu: Rus ve Beyaz Rusyalı bile var

10.03.2022 00:57
Türkiye'deki yabancı gelinler Ukrayna için tek yürek oldu: Rus ve Beyaz Rusyalı bile var

20 yıldır Tekirdağ'da yaşayan Ukraynalı yabancı gelin Mayya, Rus saldırısı altındaki ülkesine insani yardım malzemesi göndermek için Türkiye'deki diğer yabancı gelinlerle tek yürek oldu.

20 yıldır Tekirdağ'da yaşayan Ukraynalı yabancı gelin Mayya, Rus saldırısı altındaki ülkesine insani yardım malzemesi göndermek için Türkiye'deki diğer yabancı gelinlerle tek yürek oldu. Yardım kampanyasına katılan yabancı gelinler arasında, Rus ve Beyaz Rusya uyruklu gelinler de bulunuyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarından sonra ailesinden haber alamayan ve 20 yıldır Tekirdağ'da yaşayan Ukraynalı Yabancı Gelin Mayya Baykal, saldırı altındaki ülkesinin insanlarına yardım göndermek için Türkiye'de bulunan diğer yabancı gelinler ile Whatsapp grubu kurarak yardım kampanyası başlattı. Başta Ukraynalı olmak üzere organize olan yabancı gelinler arasında Rusyalı be Beyaz Rusyalı gelinlerde bulunuyor. Gönderilen insanı yardım malzemeleri, Ukraynalı Gelin Mayya'nın Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki giyim mağazasında toplanıyor. Burada toplanan yardımlar, İstanbul'daki konsolosluk aracılığı ile Ukrayna'ya gönderilecek.

"100 kişilik yabancı gelin grubumuz var"

"'Benim ismim Mayya Baykal, Tekirdağ Süleymanpaşa'da yaşıyorum, yaklaşık olarak 20 sene oldu. Türk vatandaşı oldum, her gün televizyonda haberleri izleyince çok üzülüyoruz. Savaş bitmiyor ve bizim yakınlarımızda var, akrabalarımız var. Benim de akrabalarım var ve ben şu ana kadar haber alamadım. Ben Tekirdağ'da Süleymanpaşa'da butik işletiyorum. Bizim yaklaşık olarak 100 kişilik yabancı gelin gurubumuz var. Gurubumuzda Ukraynalı da var, Rus hanımlarda var, Beyaz Rusyalı var, Moldovalı hanımlar var, Polonyalı hanımlar var. Hepimiz haberleri izleyince yardım toplamaya karar verdik. Özellik hamile kadınlar için çocuklu hanımlar için bebekler için mamalar, giyimler, sıcak eşyalar, ayakkabılar, paltolar ne toplayabiliyorsak şuanda bu soğukta kar döneminde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Biz ilk başta 8 Mart için yardım toplamayı düşündük fakat bu iş daha da büyüdü. Çok insanlar yardımcı olmak istediler, sürekli arıyorlar telefonla geleceğiz diyorlar ve gerçekten geliyorlar ve çok destek oluyorlar. O yüzden ayın 12'sinde artık İstanbul'daki Ukrayna Konsolosluğuna bu yardımları ulaştırmaya çalışacağız. Savaşın biteceğini umuyoruz her gün uyanıyoruz ve güzel haberi duymak istiyoruz. Çünkü yaklaşık olarak iki haftadır uykumuz yok. Ağlamaktan gözlerimiz renk kaybetti. Tüm Türk halkına çok teşekkür etmek istiyorum. Tüm siyasi partilere destek verdikleri için teşekkür ediyorum, Tekirdağ halkına ve hemşerilerime çok teşekkür ediyorum. Tüm yardım sever derneklerine herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. - TEKİRDAĞ

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Tekirdağ, Türkiye, Ukrayna, Rus, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Türkiye'deki yabancı gelinler Ukrayna için tek yürek oldu: Rus ve Beyaz Rusyalı bile var - Son Dakika


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