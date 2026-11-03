Türkiye Diyanet Vakfı, Gazze'de kış koşullarında 15 bin battaniye dağıttı - Son Dakika
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Türkiye Diyanet Vakfı, Gazze'de kış koşullarında 15 bin battaniye dağıttı

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Türkiye Diyanet Vakfı, Gazze\'de kış koşullarında 15 bin battaniye dağıttı
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Türkiye Diyanet Vakfı, Gazze\'de kış koşullarında 15 bin battaniye dağıttı
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Türkiye Diyanet Vakfı, Gazze Şeridi'nde kış koşullarında zorluk yaşayan yerinden edilmiş Filistinli ailelere 15 bin battaniye dağıttı. Yıpranmış çadırlarda barınan aileler, battaniye ve ısınma malzemesi eksikliği nedeniyle soğuk ve yağışlara karşı korunmasız kalıyor.

Türkiye Diyanet Vakfı, Gazze Şeridi'nde kış mevsiminin başlamasıyla zorlaşan insani şartlar altında yaşam mücadelesi veren yerinden edilmiş Filistinli ailelere 15 bin battaniye dağıttı.

Gazze Şeridi'nde İsrail saldırıları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan binlerce Filistinli, kış mevsiminin başlamasıyla birlikte zorlu yaşam şartlarıyla mücadele ediyor. Yıpranmış çadırlarda barınmaya çalışan aileler, battaniye, giysi ve ısınma malzemelerinin eksikliği nedeniyle dondurucu soğuklar ve yağışlara karşı korunmasız kalıyor. Türkiye Diyanet Vakfı, bölgede kış şartlarının ağırlaştırdığı insani ihtiyaçlara yönelik yardım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Türkiye Diyanet Vakfı, Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinli ailelere yönelik 15 bin battaniye dağıtımı gerçekleştirdi. Vakfın Gazze Temsilcisi Ömer Saad, battaniye dağıtımının kış mevsiminin başlamasıyla hayata geçirilen yardım çalışmalarının bir parçası olduğunu belirterek, önümüzdeki dönemde çadır, branda, giysi ve diğer temel kışlık ihtiyaçların karşılanmasına yönelik projelerin de sürdürüleceğini bildirdi. Türk halkının ve hükümetinin desteğiyle faaliyetlerini sürdüren Diyanet Vakfı'nın savaş boyunca insani yardım ve destek sağlamayı hiçbir zaman bırakmadığını vurgulayan Saad, sıcak yemek, içme suyu ve gıda kolisi dağıtımı gibi çok sayıda yardım faaliyeti geçekleştirildiğini belirtti. Gazze Şeridi'nden Türkiye hükümetine ve Türk halkına teşekkürlerini ileten Saad, mevcut şartlar altında Filistin halkına gösterilen sürekli destek ve dayanışmadan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Bütün gece soğuktan titriyorum"

Yardım kapsamında battaniye alan ve Şeyh Rıdvan bölgesinden göç etmek zorunda kalan Khader al-Tabash, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte yerinden edilmiş ailelerin büyük sıkıntılar yaşadığını, yıpranmış çadırlarda yaşadıklarını ve battaniye, yatak ve giysi gibi temel ihtiyaçlardan yoksun olduklarını söyledi. Çadırların şiddetli soğuğa karşı yeterli koruma sağlamadığını aktaran al-Tabash, "Bütün gece soğuktan titriyorum" ifadelerini kullanarak, karşı karşıya kaldığı büyük sıkıntılara dikkat çekti.

Uluslararası topluma çağrı yapan al-Tabash, kış mevsimini atlatabilmeleri için ihtiyaç duydukları temel malzemelerin sağlanmasını istedi. Khader al-Tabash, kendilerine destek olan Türk halkına ve kurumlarına teşekkür ederek, Türk halkı için dua etti.

Kaynak: İHA
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