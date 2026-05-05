Türkiye-Ermenistan'dan Tarihi Anlaşma
Türkiye-Ermenistan'dan Tarihi Anlaşma

05.05.2026 19:26
Ani Köprüsü restorasyonu için Türkiye ve Ermenistan arasında tarihi bir protokol imzalandı.

Türkiye ve Ermenistan arasında Avrupa Siyasi Topluluğu 8. Zirvesi kapsamında imzalanan Ani Köprüsü'nün restorasyonuna ilişkin anlaşma, iki ülke arasındaki ilk somut protokol oldu.

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 8. Zirvesi kapsamında Türkiye ve Ermenistan arasında imzalanan Ani Köprüsü restorasyonu anlaşması, iki ülke arasında atılan tarihi bir adım olarak kayıtlara geçti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Türkiye'den Ermenistan'a bu seviyede gerçekleştirdiği ilk ziyarette Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la yaptığı heyetler arası görüşmenin Türkiye-Ermenistan sınırında yer alan tarihi İpek Yolu (Ani) Köprüsü'nün ortaklaşa restore edilmesine yönelik protokol imzalandı. Söz konusu protokolün imzalanması, Ermenistan'la yürütülen normalleşme süreci kapsamında hem sembolik hem de pratik açıdan önemli bir adım oldu. Protokol, Türkiye ve Ermenistan arasında imzalanan ve yürütülecek ilk somut protokol olması açısından da tarihi bir öneme sahip.

9-10'uncu yüzyılda inşa edilen ve Birinci Dünya Savaşı öncesinde tahribata uğrayan köprünün Ermeni tarafıyla ortaklaşa restorasyonu, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde güven tesisine katkı sağlayacak somut bir işbirliği alanı oluşturması bakımından önemli. Restorasyon kapsamında teknik heyetlerce yürütülecek ortak faaliyetler, iki ülkenin birlikte çalışabilirliği açısından da bir ilk olacak. Proje, bilgi ve uzmanlık paylaşımı yoluyla Türkiye ve Ermenistan arasındaki kurumsal iletişime de katkı sağlayacak. Bölgede yürütülecek çalışmalar sadece köprü yapımıyla sınırlı kalmayıp, köprü çevresinde tarihi kazı çalışmalarının da yapılması planlanıyor. Restorasyonun bölgedeki turizm faaliyetlerinin canlanmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Restorasyon hazırlıklarına hız kazandırmak ve ortak restorasyon sürecinde ortaya çıkacak ihtiyaçların tespiti çerçevesinde Ermenistan tarafıyla oluşturulan ortak çalışma grubunun ilk toplantısı, 9 Nisan 2025 tarihinde İstanbul'daki Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilmişti. - ERİVAN

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

